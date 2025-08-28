PODCAST CANLI YAYIN

Arnavutköy'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Arnavutköy'de 4 katlı fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Giriş Tarihi:
Arnavutköy'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Yassıören Mahallesi Bayındır Caddesi Sarıgazi Sokak'ta içerisinde ofset, matbaa, kağıtçılık, ambalaj kutu ve geri dönüşüm tesisi bulunan 4 katlı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Arnavutköy'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor (takvim foto arşiv)Arnavutköy'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor (takvim foto arşiv)

Bodrum katında başlayan ve kısa sürede üst katlara sıçrayan yangın fabrikanın büyük bir bölümüne yayıldı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı fabrika çevresinde ara sokaklar ve caddeler trafiğe kapatıldı.

Arnavutköy'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor (takvim foto arşiv)Arnavutköy'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor (takvim foto arşiv)

Dört farklı noktadan yangına müdahale eden itfaiyeye, yardım için çevre ilçelerden takviye ekipler de olay yerine sevk edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Festivalin açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Mavi Vatan'a TEKNOFEST damgası
"Büyük gün" geldi! Başkan Erdoğan açıkladı: Bağımsızlığın yeni safhası Çelik Kubbe envantere alındı
Memur ve emekli maaşlarına yeni zam hesabı: Ocak'ta kim ne kadar alacak?
Devletten çözüm hamlesi! Karareis Barajı’nın devreye alınmasıyla Çeşme'de su kesintileri sona erdi
Başkan Erdoğan soykırımcı İsrail'e Gazze tepkisi: Zalimler kaybedecek
Milyonları ilgilendiriyor! Yangın mevzuatına uymayanın ruhsatı iptal edilecek | Son tarih ne zaman?
Hokus pokus Şampiyonlar Ligi'nde yokuz! Benfica - Fenerbahçe: 1-0 | MAÇ SONUCU
Yine yargıyı tehdit etti! CHP'li Özel'den Akın Gürlek'e skandal ifadeler: Alnını karışlayacağım | Bakan Tunç'tan tepki: Siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesi
ASSAN Group'a bağlı 10 şirkete kayyum! Sahibi Emin Öner'e FETÖ ve askeri casusluk suçundan gözaltı
Galatasaray'da bir transfer daha! Wilfried Singo KAP'a bildirildi ve İstanbul'a geldi
PKK yönünü Tel Aviv'e çevirdi! Kara"yılan" zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu: Bu sorun çözülmezse daha sert dönem gelir
Kartal'ı Konferans Ligi'ne o yıldızlar uçuracak! İlk 11 netleşti
Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: "Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız"
Trabzonspor Louza için bastırıyor: Lokomotiv Moskova devrede
Fondaş Samiye Özlem Gürses'e haciz şoku! Youtube'dan, CHP'den, sponsorlardan milyonları kaldırıyor... Mal varlığı ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden "kurultay davası" öncesi bomba çıkış!
Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'u uyarmış: "Yanlış yöne gidiyorsun"
ChatGPT’den 16 yaşındaki gence 5-10 dakikada fotoğraflı intihar rehberi! Aile OpenAI ile davalık oldu
Yangın sonrası ihya başlıyor! İzmir ve Bilecik'teki köy evlerinin temeli atılacak
Fenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyor