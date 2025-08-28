Yassıören Mahallesi Bayındır Caddesi Sarıgazi Sokak'ta içerisinde ofset, matbaa, kağıtçılık, ambalaj kutu ve geri dönüşüm tesisi bulunan 4 katlı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Arnavutköy'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor (takvim foto arşiv) Bodrum katında başlayan ve kısa sürede üst katlara sıçrayan yangın fabrikanın büyük bir bölümüne yayıldı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı fabrika çevresinde ara sokaklar ve caddeler trafiğe kapatıldı.

