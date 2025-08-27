PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye'de az önce nerede deprem oldu? En son deprem nerede, kaç şiddetinde yaşandı? AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yenilenen canlı ve resmi son depremler listesine buradan ulaşın.

Son depremler: Az önce nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı deprem listesi

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sarsıntı haberleri, vatandaşlarda haklı bir endişe yaratıyor ve "Az önce nerede deprem oldu?" sorusu, arama motorlarında ve sosyal medyada anında gündemin ilk sırasına yerleşiyor. Hissettiğiniz sarsıntının merkez üssünü, büyüklüğünü ve derinliğini öğrenmek için en güvenilir kaynaklar ise şüphesiz Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE)'dir. Son dönemde hissedilen sarsıntılar, bölge halkının anlık deprem verilerini daha yakından takip etmesine neden oluyor. Peki, son sarsıntı nerede ve ne zaman yaşandı? İşte paniğe kapılmadan, doğru ve resmi bilgilere ulaşabileceğiniz anlık deprem listeleri ve bilmeniz gerekenler.

AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

Vakit kaybetmeden en güncel ve resmi verilere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz. Bu listeler her sarsıntıdan sonra saniyeler içinde otomatik olarak güncellenmektedir.

➡️ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (GÜNCEL)

➡️ KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ (GÜNCEL)

Deprem Verileri Nasıl Okunur? Bilmeniz Gereken Temel Terimler

Bu listelere baktığınızda karşınıza bazı teknik terimler çıkar. Bu verileri doğru anlamak, paniği önlemek ve durumu daha iyi analiz etmek için kritik öneme sahiptir:

Büyüklük (Mw / ML): Deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsüdür. Genellikle "şiddet" olarak bilinse de doğru teknik terim "büyüklük"tür. Richter ölçeği ile ifade edilir.

Derinlik (km): Depremin yer yüzeyinin ne kadar altında gerçekleştiğini belirtir. Unutmayın: Yüzeye yakın, yani sığ (0-30 km) depremler, aynı büyüklükteki derin depremlere göre çok daha şiddetli hissedilir.

Enlem / Boylam: Depremin merkez üssünün coğrafi koordinatlarıdır. Bu bilgi, harita üzerinde depremin tam olarak nerede olduğunu gösterir.

