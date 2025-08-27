Dışişleri Bakanlığından Netanyahu'nun Ermeni soykırımı iftirasına sert tepki: İstismar girişimi

Dışişleri Bakanlığından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki geldi.
"NETANYAHU'NUN AÇIKLAMASI İSTİSMAR GİRİŞİMİ"
Dışişlerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklaması, geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik bir girişimdir.
Filistin halkına karşı işlenen soykırımdaki rolünden ötürü yargılanmakta olan Netanyahu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalışmaktadır.
Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz.
NETANYAHU'DAN OSMANLI İFTİRASI
The Times of Israel'in haberine göre Patrick Bet-David podcast yanınında Netanyahu'ya İsrail'in neden Ermeni soykırımını tanımadığını sordu. Netanyahu ise "Sanırım tanıdık. Sanırım Knesset bu konuda bir karar aldı ancak böyle bir yasa henüz yasalaşmadı" şeklinde cevap verdi.
Neden hiçbir İsrail başbakanının soykırımı tanımadığı sorulduğunda ise Netanyahu, "Ben az önce tanıdım. Buyrun." şeklinde konuştu.