Dışişleri Bakanlığından Netanyahu'nun Ermeni soykırımı iftirasına sert tepki: İstismar girişimi

Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz.

Filistin halkına karşı işlenen soykırımdaki rolünden ötürü yargılanmakta olan Netanyahu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalışmaktadır.

Dışişlerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Netanyahu, Reuters

NETANYAHU'DAN OSMANLI İFTİRASI

The Times of Israel'in haberine göre Patrick Bet-David podcast yanınında Netanyahu'ya İsrail'in neden Ermeni soykırımını tanımadığını sordu. Netanyahu ise "Sanırım tanıdık. Sanırım Knesset bu konuda bir karar aldı ancak böyle bir yasa henüz yasalaşmadı" şeklinde cevap verdi.

Neden hiçbir İsrail başbakanının soykırımı tanımadığı sorulduğunda ise Netanyahu, "Ben az önce tanıdım. Buyrun." şeklinde konuştu.