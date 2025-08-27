e-Devlet nöbetçi eczane sorgulama: 30 Ağustos eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları açık mı kapalı mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaşırken sağlık kuruluşlarının çalışma saatleri merak konusu oldu. Resmi tatil nedeniyle birçok kamu kurumu mesai yapmazken özellikle sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlar "Hastaneler, aile hekimlikleri ve eczaneler açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte çalışma saatlerine ilişkin detaylar...

Zafer Bayramı'nın bir gün öncesine denk gelen 29 Ağustos Cuma günü resmi tatil kapsamına girmiyor. Bu nedenle hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam edecek.

(AA)

30 Ağustos'ta Hastaneler ve Sağlık Ocakları Açık mı Kapalı mı?

Cumartesi gününe rastlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için hastanelerde poliklinik hizmetleri verilmeyecek. Aile hekimleri ve sağlık ocakları da kapalı olacak. Vatandaşların rutin muayene, reçete yenileme ya da kontrol işlemleri için tatil sonrasını beklemesi gerekiyor. Ancak acil durumlarda mağduriyet yaşanmaması adına hastanelerin acil servisleri 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.