ÖSYM , 19 Ekim 2025'te yapılacak Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2) için başvuru süresini uzattı. Adaylar başvurularını ve sınav ücret ödemelerini 4 Eylül 2025 tarihine kadar gerçekleştirebilecek.

AA

Başvuru Süresi Uzatıldı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 TR-YÖS/2 sınavı için başvuru ve ücret ödeme işlemleri daha önce ilan edilen sürenin ötesine taşındı. Adayların başvuru işlemleri için yeni son tarih 4 Eylül 2025 olarak belirlendi.