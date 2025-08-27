PODCAST CANLI YAYIN

2025 TR-YÖS/2 başvuru süresi uzatıldı! Son başvuru tarihi ne zaman?

ÖSYM, 19 Ekim 2025’te yapılacak Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2) için başvuru süresini uzattığını duyurdu. Peki Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı son başvuru tarihi ne zaman? İşte güncel takvime ilişkin detaylar...

ÖSYM, 19 Ekim 2025'te yapılacak Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2) için başvuru süresini uzattı. Adaylar başvurularını ve sınav ücret ödemelerini 4 Eylül 2025 tarihine kadar gerçekleştirebilecek.

Başvuru Süresi Uzatıldı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 TR-YÖS/2 sınavı için başvuru ve ücret ödeme işlemleri daha önce ilan edilen sürenin ötesine taşındı. Adayların başvuru işlemleri için yeni son tarih 4 Eylül 2025 olarak belirlendi.

2025 TR-YÖS/2 başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

Adaylar başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://tryos.osym.gov.tr üzerinden yapabilecek.

Kılavuz Dikkatle İncelenmeli

Sınavla ilgili tüm ayrıntılar, ÖSYM tarafından yayımlanan Başvuru Kılavuzu'nda yer alıyor. Adayların sınava başvurmadan önce kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği vurgulandı.

2025 TR-YÖS/2 ne zaman?

2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2) 19 Ekim 2025 tarihinde yapılacak.

TR-YÖS Nedir?

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS), Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin başvurduğu resmi sınavdır. Sınav, adayların yükseköğretime giriş koşullarını belirlemede önemli bir kriter olarak kullanılmaktadır.

