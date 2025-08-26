PODCAST CANLI YAYIN

Balıkesir'de artçılar sürüyor! Sındırgı 4.4 ile sallandı... Çevre illerde de hissedildi

AFAD'dan elde edilen verilere göre Balıkesir Sındırgı saat 05.46'da 4.4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yerin 10.12 km derinliğinde gerçekleş deprem Kütahya başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Balıkesir Sındırgı'da 6.1'lik deprem sonrası artçı sarsıntılar sürüyor.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre saat 05.46'da Sındırgı merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 10.12 km derinliğinde gerçekleşti.
DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem Kütahya başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Koca Kütahya'da uykumdan nasıl uyanıyorum bu şiddetteki depreme ya" paylaşımında bulundu.

Diğer sosyal medya kullanıcıları ise "Simav'da sallandık, "Tam uykuya dalıyordum sıçrattı Allahtan 3 saniye sürdü" paylaşımlarını yaptı.
Büyüklük:4.4 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-08-27

Saat:05:46:18 TSİ

Enlem:39.2125 N

Boylam:28.23972 E

Derinlik:10.12 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
27-08-2025 05:46:18 39.2125 28.2397 10.12 MW 4.4 Sındırgı (Balıkesir) 676193
27-08-2025 05:39:43 39.2 28.2594 6.54 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 676194
27-08-2025 05:34:01 37.9578 28.7983 6.74 ML 1.6 Buharkent (Aydın) 676195
27-08-2025 05:27:52 39.1894 28.1503 6.73 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 676186
27-08-2025 05:09:03 39.2003 28.2608 8.11 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir) 676184
27-08-2025 05:04:41 39.1933 28.2406 8.73 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 676183
27-08-2025 05:02:49 39.1767 28.1433 5.32 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 676182
27-08-2025 05:02:28 39.2706 28.0889 12.16 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 676181
27-08-2025 04:58:05 39.2025 28.2408 7.94 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir) 676178
27-08-2025 04:54:47 36.0594 36.1083 7 ML 2.5 Yayladağı (Hatay) 676177
27-08-2025 04:47:51 39.2036 28.2558 9.27 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 676179
27-08-2025 04:40:36 38.1111 38.4567 7 ML 1.1 Sincik (Adıyaman) 676176
27-08-2025 04:37:44 39.4594 26.3189 10.09 ML 2.0 Ege Denizi - [03.85 km] Ayvacık (Çanakkale) 676173
27-08-2025 04:35:24 40.8258 27.5167 18.96 ML 1.6 Marmara Denizi - [06.80 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 676172
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 4.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
Balıkesir'de deprem fırtınası

