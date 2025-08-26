Sındırgı'da korkutan deprem!

Sındırgı 'da 6.1'lik deprem sonrası artçı sarsıntılar sürüyor.

Balıkesir'de artçı sarsıntılar sürüyor

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre saat 05.46'da Sındırgı merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Sarsıntı yerin 10.12 km derinliğinde gerçekleşti.