30 Ağustos eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları açık mı kapalı mı? e-Devlet nöbetçi eczane sorgulama

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte hastane, sağlık ocağı ve eczanelerin çalışma saatleri gündeme geldi. Resmi tatil nedeniyle birçok kurum kapalı olacakken özellikle sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlar “30 Ağustos’ta hastaneler açık mı, eczaneler çalışıyor mu?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte resmi tatillerde sağlık kurumlarının çalışma saatlerine ilişkin detaylar...

30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaşırken sağlık kuruluşlarının çalışma saatleri merak konusu oldu. Resmi tatil nedeniyle birçok kamu kurumu mesai yapmazken özellikle sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlar "Hastaneler, aile hekimlikleri ve eczaneler açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte çalışma saatlerine ilişkin detaylar...

29 Ağustos'ta Sağlık Kurumları Çalışıyor mu?

Zafer Bayramı'nın bir gün öncesine denk gelen 29 Ağustos Cuma günü resmi tatil kapsamına girmiyor. Bu nedenle hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam edecek.

30 Ağustos'ta Hastaneler ve Sağlık Ocakları Açık mı Kapalı mı?

Cumartesi gününe rastlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için hastanelerde poliklinik hizmetleri verilmeyecek. Aile hekimleri ve sağlık ocakları da kapalı olacak. Vatandaşların rutin muayene, reçete yenileme ya da kontrol işlemleri için tatil sonrasını beklemesi gerekiyor. Ancak acil durumlarda mağduriyet yaşanmaması adına hastanelerin acil servisleri 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.

30 Ağustos'ta Eczaneler Nasıl Çalışacak?

Resmi tatillerde olduğu gibi 30 Ağustos'ta da eczanelerde nöbet sistemi uygulanacak. Vatandaşlar bulundukları il veya ilçedeki nöbetçi eczaneleri Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden kolaylıkla sorgulayabilecek. Böylece ilaç ihtiyacı olanlar nöbetçi eczanelerden hizmet alabilecek.

Sağlık Kurumları Çalışma Takvimi Özetle;

  1. 29 Ağustos Cuma: Normal mesai, tüm kurumlar açık.
  2. 30 Ağustos Cumartesi (Zafer Bayramı):
  3. Hastanelerde poliklinikler kapalı
  4. Aile hekimlikleri ve sağlık ocakları çalışmayacak
  5. Acil servisler 7/24 hizmet verecek
  6. Eczaneler yalnızca nöbetçi sistemle açık olacak
