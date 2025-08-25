Başkan Erdoğan liderliğindeki Ahlat'ta yapılan Kabine Toplantısı sona erdi!

Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanıyor.
AHLAT'TA KABİNE!
Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplantısı bugün (25 Ağustos) Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantı 16.55'te başladı.
KABİNE SONA ERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 1 saat 45 dakika sürdü.
KABİNENİN GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?
Kabinenin gündeminde terörsüz Türkiye süreci, Gazze'de yaşanan insani kriz ve katil İsrail'in işgal operasyonlarını genişletme kararı ile Suriye'de istikrarın sağlanması olacak.
Ukrayna Rusya savaşında gelinen durum da ele alınacak konular arasında yer alıyor.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadelere yer vermişti
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Okçular Vakfı tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere 25 Ağustos Pazartesi günü katılım sağlayacaktır.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacaktır.
26 Ağustos Salı günü ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı'nda vatandaşlarımızla buluşacaktır.
Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, "Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız."