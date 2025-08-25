PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan liderliğindeki Ahlat'ta yapılan Kabine Toplantısı sona erdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kabinenin gündeminde terörsüz Türkiye süreci, Gazze'de yaşanan insani kriz ve katil İsrail'in işgal operasyonlarını genişletme kararı ile Suriye'de istikrarın sağlanması var. Öte yandan Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı sona erdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan liderliğindeki Ahlat'ta yapılan Kabine Toplantısı sona erdi!

Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık etti (Fotoğraf: AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık etti (Fotoğraf: AA)

AHLAT'TA KABİNE!
Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplantısı bugün (25 Ağustos) Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantı 16.55'te başladı.

KABİNE SONA ERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 1 saat 45 dakika sürdü.

Başkan Erdoğan geçtiğimiz yıl Kabine'yi Ahlat'ta toplamıştı. (25 Ağustos/AA)Başkan Erdoğan geçtiğimiz yıl Kabine'yi Ahlat'ta toplamıştı. (25 Ağustos/AA)

KABİNENİN GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?
Kabinenin gündeminde terörsüz Türkiye süreci, Gazze'de yaşanan insani kriz ve katil İsrail'in işgal operasyonlarını genişletme kararı ile Suriye'de istikrarın sağlanması olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık etti (Fotoğraf: AA)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık etti (Fotoğraf: AA)

Ukrayna Rusya savaşında gelinen durum da ele alınacak konular arasında yer alıyor.

Tarihi gün: Kabine Malazgirt’in yıl dönümünde Ahlat’ta

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadelere yer vermişti

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Okçular Vakfı tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere 25 Ağustos Pazartesi günü katılım sağlayacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacaktır.

26 Ağustos Salı günü ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı'nda vatandaşlarımızla buluşacaktır.

Başkan Erdoğan geçtiğimiz yıl Kabine'yi Ahlat'ta toplamıştı. (25 Ağustos/AA)Başkan Erdoğan geçtiğimiz yıl Kabine'yi Ahlat'ta toplamıştı. (25 Ağustos/AA)

Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, "Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız."

Başkan Erdoğan geçtiğimiz yıl Kabine'yi Ahlat'ta toplamıştı. (25 Ağustos/AA)Başkan Erdoğan geçtiğimiz yıl Kabine'yi Ahlat'ta toplamıştı. (25 Ağustos/AA)

Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz."

Başkan Erdoğan, Ahlattaki Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunduBaşkan Erdoğan, Ahlattaki Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan liderliğindeki Ahlat'ta yapılan Kabine Toplantısı sona erdi!
Katil İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni vurdu! Çok sayıda kayıp var! Gazetecilerin isimleri belli oldu | Tepki yağıyor
Türk Telekom
Ahlat'ta ecdada vefa! Başkan Erdoğan ve Bahçeli Selçuklu mezarlığını ziyaret etti | Han çadırında koyu sohbet
"Derin" operasyon! Halit Yukay'ın cansız bedeni nasıl çıkarılacak? | Rov devrede | Rüzgar engeli
DEM heyeti İmralı yolunda! Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ilk ziyaret
Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta terörsüz Türkiye mesajı: Son düzlükteyiz
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Mourinho'ya şok
Milyonlarca memurun maaş zammı için gözü bu toplantıda! Hakem kurulu üçüncü kez toplandı | 4. toplantının tarihi belli oldu
Tarihler belli oldu! İşte Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maç programı
Avrupa'nın takmadığı Eski Floransa Belediye Başkanı Nardella'dan Türkiye'yi batıya şikayet eden İmamoğlu'na "destek" şovu!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan "Filistin" çağrısı: Kolektif olarak devreye girmeliyiz | BM önerisi
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nda Kemal Kılıçdaroğlu fobisi! Gözler 15 Eylül'de! Delege seçimleri sil baştan mı olacak?
YKS tercih sorgulama ekranı! ÖSYM sonuç ekranı ve üniversite kayıt tarihi
İBB yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Ongun'un gizli kasası Giresunlu arkadaşı çıktı | 398 milyonluk rüşvet BDDK raporunda
Yeşil Vatan'da alevlerle mücadele! Marmara Adası'nda mücadele sürüyor
Borsa İstanbul'da rekorlar dönemi! Haftaya rekorla başladı
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü 21 yaralı! Trafik kilitlendi | Olay yerinden ilk görüntüler
CHP'li Aydın Milletvekili Tezcan'dan eş, dost ve akrabaya koltuk kıyağı!
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Çeşme'de yeniden "ev"lendi!