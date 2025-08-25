Başkan Erdoğan liderliğindeki Ahlat'ta yapılan Kabine Toplantısı sona erdi!

Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık etti (Fotoğraf: AA)

AHLAT'TA KABİNE!

Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplantısı bugün (25 Ağustos) Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantı 16.55'te başladı.

KABİNE SONA ERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 1 saat 45 dakika sürdü.

Başkan Erdoğan geçtiğimiz yıl Kabine'yi Ahlat'ta toplamıştı. (25 Ağustos/AA)

KABİNENİN GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

Kabinenin gündeminde terörsüz Türkiye süreci, Gazze'de yaşanan insani kriz ve katil İsrail'in işgal operasyonlarını genişletme kararı ile Suriye'de istikrarın sağlanması olacak.

Ukrayna Rusya savaşında gelinen durum da ele alınacak konular arasında yer alıyor.

Tarihi gün: Kabine Malazgirt’in yıl dönümünde Ahlat’ta

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadelere yer vermişti

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Okçular Vakfı tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere 25 Ağustos Pazartesi günü katılım sağlayacaktır.