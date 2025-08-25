Aileler tehlikeli akıma dikkat

Sosyal medyada 'trend' adı altında yayılan bir oyun, çocukların hayatını tehlikeye atıyor. 'Boğaz sıkma' olarak bilinen bu sözde oyunda, çocuklar bayılma noktasına gelene kadar birbirlerinin boğazına baskı uyguluyor. Bu tehlikeli akıma karşı uzmanlar aileleri uyarıyor.



Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Yozgat, bu 'oyunun' kalıcı sağlık sorunlarına yol açabileceği söyledi. Yozgat, "Çocukların özellikle bu çıkış bölgelerine bastıklarında beyne giden kan akımı azalıyor. Boyundan çıkan damarların köklerinde 'karotis sinüsü' adı verilen özel reseptörler bulunuyor. Bu bölgelere basıldığında kalp yavaşlıyor, damarlar genişliyor ve tansiyon düşüyor. Çok ağır beyin hasarları gelişme ihtimali artıyor" dedi.