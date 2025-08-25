PODCAST CANLI YAYIN

6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu | 11 tutuklama

Bakan Yerlikaya: Sinop merkezli 6 ilde elebaşılığını H.Y.'nin yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda hesaplarında 643 Milyon TL para hareketliliği bulunan ve elebaşının da içerisinde bulunduğu 20 şüpheliyi yakaladık. 11'i tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sinop merkezli 6 ilde elebaşılığını H.Y.'nin yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda hesaplarında 643 Milyon TL para hareketliliği bulunan ve elebaşının da içerisinde bulunduğu 20 şüpheliyi yakaladık. 11'i TUTUKLANDI. 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin 325 vatandaşımızı mağdur ettiği tespit edildi ve 472 adet Banka Hesabına bloke konuldu. Sinop İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Sinop merkezli Mersin, Adana, Elazığ, Gaziantep ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarımıza ait cinsel içerikli video ve görüntüleri kayda aldıkları, Mağdur vatandaşlarımız ile sosyal medya uygulamaları üzerinden iletişime geçip, kendilerini avukat olarak tanıtarak önceden belirledikleri banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri, Bu yöntemle elde ettikleri haksız kazancı kripto hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Sinop Valimizi, operasyonu koordine eden Sinop Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren Sinop İl Jandarma Komutanımızı, Jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."

