Aksaray'da, 13 yaşındaki S.T., ablası Adile T.'nin (24) erkek arkadaşı olan Muhammad Ö.'nün (26) ikametine gitti. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavga sırasında S.T., yanında bulundurduğu bıçakla Muhammad Ö.'yü göğüs bölgesinden yaraladı. Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Muhammad Ö.'nün yardımına ilk olarak, sesleri duyarak evden çıkan annesi koştu. Oğlunun kanamasını durdurmak için yaralı bölgeye tampon uygulayan anne, sağlık ekipleri gelene kadar müdahalesini sürdürdü. Ağır yaralı Muhammad Ö. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, S.T.'yi gözaltına aldı.
13 yaşında dehşet saçtı
