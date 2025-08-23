Javier Bardem’den İsrail ordusuna Nazi benzetmesi

Dünyada 'Pazartesiler', 'Biutiful' ve 'İhtiyarlara Yer Yok' gibi fimlerle bilinen İspanyol oyuncu Oscar Ödüllü Javier Bardem, Instagram hesabından, İsrail ordusundan bir keskin nişancının Filistinli bir çocuğu vururken kayda aldığı videoyu paylaştı.

Keskin nişancının kaydettiği ve çevrimiçi paylaştığı videoda çocuğu vururken duyduğu sevince tepki gösteren Bardem, askeri 'Schindler'in Listesi' filmindeki bir Nazi subayına benzetti. Film, Nazi Almanyası'nda Oskar Schindler adlı bir adamın yüzlerce Yahudi'yi ölümden kurtarma hikayesini anlatıyordu.