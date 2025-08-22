İsrail Gazze’ye saldırılarını artırdı; Son 2 günde 200’e yakın Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, ele geçirmeyi planladığı Gazze Şehri'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Hamas, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Gazze'nin askeri olarak ele geçirilmesine devam etmekle suçladı. Dünya liderleri, Batı Şeria'da Ramallah ile Beytüllahim arasındaki son bağlantılardan birini koparan sözde E1 yerleşimlerini genişletme projesini onaylamasını kınadı.

Saldırılarda son 2 günde 200'e yakın Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı. Öte yandan Netanyahu, bir yandan işgali sürdürürken bir yandan da Hamas'la müzakereye devam edeceklerini söyledi.