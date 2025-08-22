PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li belediyeler İzmir'e bir damla yatırım yapmadı! Bilim insanlarına kulak asmadılar | Akılları anca başlarına geldi

CHP’li belediyeler, İzmir’de bir bardaklık su yatırımı yapmadı. Çeşme’de başlayan su sıkıntısı, tüm şehre yayıldı. Bilim insanları defalarca uyarmasına rağmen kente yeni su kaynakları kazandırılması konusunda hiçbir adım atmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aklı anca başına geldi. Kentin içme suyu ihtiyacının yüzde 37’lik kısmını karşılayan Tahtalı Barajı resmen dibe çöktü. Doluluk oranı yüzde 6’lar seviyesine düşünce İZSU Genel Müdürlüğü yeni su kaynakları bulmak için harekete geçti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li belediyeler İzmir'e bir damla yatırım yapmadı! Bilim insanlarına kulak asmadılar | Akılları anca başlarına geldi

İzmir'de baraj doluluk oranının düşmesiyle su kesintileri başladı. Önce Çeşme'de yaşanan sıkıntı, tüm şehri sardı. CHP'li belediyeler, yıllarca su için bölgede yatırım yapmadı. Mevcut barajlarda, aşırı sıcaklar ve yağışsız geçen yazın ardından alarm çanları çaldı. Çeşme'deki sıkıntıyı, devlet çözmeye çalıştı. İlçeye, komşu barajlardan su pompalandı. İzmir genelinde ise su kesintileri yapıldı. Son ölçümlere göre kentin en önemli içme suyu kaynaklarından olan Gördes Barajı'nda su kalmadı.

Tahtalı Barajı (takvim foto arşiv)Tahtalı Barajı (takvim foto arşiv)

BİLİM İNSANLARINA KULAK ASMADILAR

Bilim insanları aylar öncesinden "Bu yaz zor geçecek" değerlendirmesi yaparak İzmir Büyükşehir Belediyesini önlem alması için uyarsa da su ve kanalizasyon idaresi İZSU, yeni su kaynaklarının bulunması konusunda aradan geçen zaman zarfı içinde hiçbir adım atmadı.

CHPli İzmirliyi canından bezdirdi! Toplanmayan çöp dağları ve zorunlu su kesintilerinin sonu gelmiyorCHPli İzmirliyi canından bezdirdi! Toplanmayan çöp dağları ve zorunlu su kesintilerinin sonu gelmiyor
CHP'li İzmirliyi canından bezdirdi! Toplanmayan çöp dağları ve zorunlu su kesintilerinin sonu gelmiyor
Çeşmeden sonra İzmirde de su kesintisi başlıyor! CHP yönetimi vatandaşı çileye mahkum ettiÇeşmeden sonra İzmirde de su kesintisi başlıyor! CHP yönetimi vatandaşı çileye mahkum etti
Çeşme'den sonra İzmir'de de su kesintisi başlıyor! CHP yönetimi vatandaşı çileye mahkum etti

TAHTALI DİBE VURDU

Bu arada kentin içme suyu ihtiyacının yüzde 37'lik bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı deyim yerindeyse dibe çakıldı. Barajdaki doluluk oranı yüzde 6'lara kadar düştü. Kutlu Aktaş Barajındaki doluluk oranı yüzde 5'in altına düşünce İzmir'in Dünyaca ünlü turistik ilçesi Çeşme'de su kesintileri başladı.

SU KESİNTİLERİ BAŞLADI

Bunun üzerine İZSU, Ağustos ayı başında su tasarrufuna ilişkin birtakım tedbirler aldığını açıkladı. Kenti 5 bölgeye ayıran İZSU, Ağustos ayının ilk haftası bu bölgelerde saat 23.00 ile 05.00 saatleri arasında düzenli su kesintilerine başlandı.

CHP'li belediyeler İzmir'e bir damla yatırım yapmadı! Bilim insanlarına kulak asmadılar | Akılları anca başlarına geldi (takvim foto arşiv)CHP'li belediyeler İzmir'e bir damla yatırım yapmadı! Bilim insanlarına kulak asmadılar | Akılları anca başlarına geldi (takvim foto arşiv)

AKILLARI ANCA BAŞLARINA GELDİ

İzmirliler artan hava sıcaklıkları karşısında isyan etti. 90'lar manzaralarının yaşandığı İzmir'de vatandaş bidonlarla çeşmelere koştu. Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), İzmir ve çevresindeki yerleşim alanlarında yeraltı su kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla kapsamlı bir hidrojeolojik etüt hizmeti alımı için ihaleye çıktığını duyurdu.

"UYARDIM AMA DİNLEYEN OLMADI"

İZBB'nin bu güne kadar uyarıları dikkate alıp önlem almaması bilim çevrelerini de kızdırdı. Çevre Biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği çalışma grubu üyesi, iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, yaşananlara tepki gösterdi. 2020 yılında dönemin İZBB Başkanı Tunç Soyer'e mektup yazıp İzmir'in karşı karşıya olduğu kuraklık tehlikesine karşı uyardığını belirten Yaşar, "Aynı mektubu İZBB Başkanı Cemil Tugay'a da yazdım. Ama kulak veren olmadı." Dedi. 2022 yılında ulusal çapta yayın yapan bir televizyon kanalında İzmir'in karşı karşıya olduğu kuraklık tehlikesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Yaşar:

CHP yönetiminin susuzluğa mahkum ettiği İzmirde depolara rağbet arttıCHP yönetiminin susuzluğa mahkum ettiği İzmirde depolara rağbet arttı

"SADECE İZLEMEKLE YETİNDİK"

"Kuraklık geliyor aman dikkat diye diye dilimizde tüy bitti. Dünyanın birçok ülkesinde yerel yönetimler karşı karşıya oldukları kuraklık tehlikesine karşı çok ciddi önlemler alırken biz sadece izlemekle yetindik. Normal koşullarda su kesintilerinin geçtiğimiz yıl başlaması gerekiyordu. Barajlarda rezerv suyu da bitti. Maalesef çok geç kalındı." diye konuştu.

CHP'li belediyeler İzmir'e bir damla yatırım yapmadı! Bilim insanlarına kulak asmadılar | Akılları anca başlarına geldi (takvim foto arşiv)CHP'li belediyeler İzmir'e bir damla yatırım yapmadı! Bilim insanlarına kulak asmadılar | Akılları anca başlarına geldi (takvim foto arşiv)

KUYRUK SIKIŞINCA

İzmir'e içme suyu sağlayan barajlar doluyken İZSU'nun yeraltı kuyularından su çekmeye devam ederek büyük bir hata yaptığını belirten Doğan Yaşar, "Yeraltından suyu çeke çeke Gölmarmara kurudu. Manisa'da obruklar oluşmaya başladı. İZSU Yönetim kurulunda bir tane bile hidrrojeolog (Su bilimci) yok. Kuyruk sıkışınca susuzluğa karşı yeni yeni çare aramaya başladılar. Şimdi kalkmış aman oraya, aman buraya sondaj kuyusu açalım diyorlar. Bütün bunların 2 yıl önceden öngörülmesi gerekiyordu. Ben iklim bilimciyim. Bunların hepsini defalarca anlatıp uyarılarda bulundum ama bizi kimse dinlemedi. Maalesef büyükşehir belediyesinin bilimle hiçbir ilgisi yok." İfadelerini kullandı.

Çeşmede baraj kurudu! Su kesintileri başladı | Sekiz günlük su kaldıÇeşmede baraj kurudu! Su kesintileri başladı | Sekiz günlük su kaldı
Çeşme'de baraj kurudu! Su kesintileri başladı | Sekiz günlük su kaldı

Sözlerine; "Başkan danışmanlarım var diyor ama körfez leş gibi kokmaya, balıklar ölmeye, kirliliğe bağlı olarak iç körfezde plankton patlamaları devam ediyor." diyerek devam eden Doğan Yaşar; "Bunlar nasıl danışman anlamadım. Başkanın danışmanları bu konulara vakıf mı? Ne iş yapıyorlar bilmiyorum doğrusu. Belediye bilim dışı yönetildiği için bugün hem körfez hem susuzluk konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bu gidişle önümüzdeki süreçte başka konularla ilgili daha çok ızdıraplar çekeceğiz." dedi.


TUGAY'IN BİLİMLE UZAKTAN YAKINDAN İLGİSİ YOK

"Bilim yoksa maalesef yapacak hiçbir şey de yok" diyerek sözlerine devam eden Yaşar, "İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın bilimle yakından uzaktan bir ilgisi yok. Bilim insanlarına hakaret etmek dünyanın neresinde var. Sen daha ilkokulda iken ben körfezde bilim yapıyordum." diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Eko"sistem'deki dolapları tek tek anlattılar! İBB soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldı
Zengezur Koridoru'nun en kritik parçası! Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atılıyor: Başkan Erdoğan video mesaj gönderecek
Trendyol
Berat Albayrak'ın enerjideki hamleleri meyvelerini veriyor! İki yılda 2 milyar dolar katkı
Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma! Play Store’daki ödeme sistemi mercek altında
Kuşadası Belediyesi Bülent Tezcan'a çalışmış! Belediyeyi aile çiftliğine çevirdi
Türk Telekom
İBB'deki yolsuzluk çetesi itirafçıları susturmak için her yolu deniyor! Sırasıyla tehdit ve şantaj | Aktaş'ı susturma planı ilk değildi
Edson'dan sonra sıra onda! Fenerbahçe'den sürpriz hamle
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e yanıt! "Doğruyu söylemiyor"
ABD vizeleri iptal ediyor! 55 milyon kişi için inceleme başladı
İBB soruşturması CHP'nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit'in "Kılıçdaroğlu çekiliyor" paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi
Memurların ek ödemelerinde önemli artış
Demokrasi karşıtı organize işler CHP'den sorulur! AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Özel'e tepki: "Siyasi navigasyon problemi yaşıyor"
Bu iş İstanbul'da biter! FC Lausanne-Sport - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
''Kim Milyoner Olmak İster''e damga vuran soru: ''Hangisi sıcakkanlı bir hayvan değildir?''
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Ana gündem Rusya-Ukrayna barış süreci ve Gazze
Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis! Galatasaray'dan çılgın talep ve tepki
PKK komisyonu tıkama peşinde! YPG'yi bahane eden Duran Kalkan'dan "süreci bozma" tehdidi: Şara'yı Paris'e Türkiye göndertmedi
Galatasaray'ın hedefi 2 Eylül! Transferde imza şov zamanı