Fındık bahçesinde arı soktu: Kurtarılamadı

Giresun Çanakçı'da fındık bahçesinde korkunç olay. Fındık hasadı için İstanbul'dan Giresun'a gelen Nurcay Özcan'ı (50), bahçede fındık topladığı sırada arı soktu. Fenalaşan Özcan, yakınları tarafından Çanakçı Sağlık Ocağı'na götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz kadın kurtarılamadı.

