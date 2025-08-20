Vergi rekortmenleri listesinde gizemli boşluk! Üçüncü sırada İpek Kıraç mı var?

Türkiye'nin 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen ismi, ihracat gelirleriyle Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.
İLK İKİ SIRADA BAYKAR VAR
Buna göre, Türkiye'nin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde ilk iki sırayı teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı.
Selçuk Bayraktar, 2024 yılı vergilendirme dönemine ilişkin 2 milyar 767 milyon 587 bin lira, Haluk Bayraktar da 2 milyar 528 milyon 619 bin lira gelir vergisi ödeyerek ilk iki sırada yer aldı. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar toplamda 5 milyar 296 milyon lira gelir vergisi ödedi.
İPEK KIRAÇ 2020-2024 YILLARINDA ÜÇ KEZ LİSTEYE ADINI YAZDIRDI
Kadınlar, Türkiye'nin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde isimlerinin açıklanmasına izin vererek 2020-2024 döneminde 11 kere yer aldı. Bu dönemde listeye adını Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç üç kez adını yazdırdı.
2020-2024 vergi rekortmenleri listelerinde ismi açıklanan kadın mükellef şunlar:
|Yıllar
|Sıra No
|Adı Soyadı
|Vergi Tutarı (TL)
|2024
|96
|Gülden Kanatlı Derbil
|75.873.916
|2023
|5
|İpek Kıraç
|323.300.723
|2023
|64
|Ahu Serter
|54.597.792
|2022
|9
|İpek Kıraç
|115.634.175
|2022
|17
|Ceyda Lale Tara
|72.030.059
|2022
|65
|Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı
|33.435.352
|2022
|90
|Diane Arcas
|27.715.726
|2021
|7
|İpek Kıraç
|75.120.085
|2021
|15
|Ceyda Lale Tara
|43.223.821
|2021
|99
|Ferda Çelebi
|17.425.607
|2020
|53
|Gülden Kanatlı Derbil
|13.782.504
ÜÇÜNCÜ SIRADAKİ İSİM İPEK KIRAÇ MI?
Son 3 yılda vergi rekortmenleri arasında kendine yer bulan İpek Kıraç'ın isminin listede yer almaması dikkatlerden kaçmadı.
Bilindiği gibi 2022'de 115.634.175 liralık vergi beyan eden Kıraç, 2023'te 323.300.723 TL'lik vergi beyanında bulundu. İlk 100 listesinin üçüncü sırasında yer alan mükellefin isminin açıklanmasını istememesi 2022'de 9'uncu ve 2023'te 5'inci olan Kıraç'ı akıllara getirdi.
Tabloya bakıldığında ise üçüncü sırada yer alan ismin İpek Kıraç olma ihtimalinin yüksek olduğu görüldü.
İPEK KIRAÇ'IN ADI NEDEN YOK?
Kıraç'ın evliliğin iptali ve babasının "akli melekelerinin" yerinde olmadığına dair davalar nedeniyle listede yer almak istemediği değerlendiriliyor.