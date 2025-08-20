Vergi rekortmenleri listesinde gizemli boşluk! Üçüncü sırada İpek Kıraç mı var?

Gelir İdaresi Başkanlığı , 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri (AA)



İLK İKİ SIRADA BAYKAR VAR

Buna göre, Türkiye'nin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde ilk iki sırayı teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı.

Selçuk Bayraktar, 2024 yılı vergilendirme dönemine ilişkin 2 milyar 767 milyon 587 bin lira, Haluk Bayraktar da 2 milyar 528 milyon 619 bin lira gelir vergisi ödeyerek ilk iki sırada yer aldı. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar toplamda 5 milyar 296 milyon lira gelir vergisi ödedi.