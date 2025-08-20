PODCAST CANLI YAYIN

Bolu'da orman yangını! Yol ulaşıma kapatıldı

Türkiye'nin dört bir yanından orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Bolu Mengen'de başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle giderek büyürken çevre illerden su tankeri takviyesi istendi. Öte yandan Mengen-Devrek kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Kıyaslar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı.

MENGEN-DEVREK YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Çevre illerden de su tankeri takviyesi istenirken, Mengen-Devrek kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

