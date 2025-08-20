Bolu'da orman yangını! Yol ulaşıma kapatıldı

Kıyaslar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.Bolu’da orman yangını başladı
İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı.
MENGEN-DEVREK YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Çevre illerden de su tankeri takviyesi istenirken, Mengen-Devrek kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.