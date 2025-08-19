PODCAST CANLI YAYIN

Terörsüz Türkiye komisyon toplantısı öncesinde TBMM önünde 'Beyaz Toros'lu provokasyon! Ankara Emniyeti'nden açıklama | Kimliği belli oldu

Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan komisyonun bugün gerçekleştirilecek 4. Toplantısı öncesinde TBMM önünde ‘Beyaz Toros’lu bir provokasyon gerçekleştirildi. Mersin'den geldiği ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Mehmet Emin Fidan Meclis önüne getirdiği Beyaz Toros’u ateşe verdi. Gözaltına alınan Fidan'ın suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama geldi. Peki Beyaz Toros’un anlamı ne? Başkan Erdoğan Beyaz Toros hakkında ne dedi? İşte detaylar...

TBMM'DE BEYAZ TOROS PROVOKASYONU

Türkiye terörü bitirme yönünde kritik bir dönemeçte.

Komisyonda söz yüreği yanmış analarda! Önce şehit ve Diyarbakır Anneleri sonra Cumartesi Anneleri dinlenecek: Bakan Göktaş sunum yapacakKomisyonda söz yüreği yanmış analarda! Önce şehit ve Diyarbakır Anneleri sonra Cumartesi Anneleri dinlenecek: Bakan Göktaş sunum yapacak

Bu kapsamda atılan tarihi adımlar, PKK'nın silah bırakması ve fesih kararından sonra gözler TBMM'de. Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan komisyon bugün 4. kez toplanacak. Saat 14:00'da başlaması beklenen komisyonda bugün şehit yakınları, gaziler, Diyarbakır anneleri ve Cumartesi anneleri dinlenecek.

TBMM önünde Beyaz Toros provokasyonu

TBMM'DE BEYAZ TOROS PROVOKASYONU

Türkiye'nin gözü kulağı Ankara'daki bu toplantı ve sonrasında yapılacak açıklamaya kilitlenmişken komisyon toplantısı öncesinde tehlikeli bir provokasyon yaşandı.

TBMM önünde beyaz Toros provokasyonu

TBMM'nin önünde, 90'lı yıllarda 'faili meçhul' olaylarının simgesi olarak bilinen 'beyaz toros' protestosu gerçekleştirildi.

TBMM önünde beyaz Toros provokasyonu

Otomobiliyle Mersin'den gelen 57 yaşındaki Mehmet Emin Fidan isimli şahıs, TBMM önünde kullandığı 33 FC 312 plakalı otomobilini yaktı.

Beyaz Toros provokasyonunu gerçekleştiren M.E.F

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

SUÇ KAYDI KABARIK

Fidan'ın 2006 yılında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Murat Tutal'ın cenaze töreninde topluluğu provoke etmeye çalıştığı, 2007 yılında Ahmet Cinali liderliğindeki organize suç örgütü yapılanması içerisinde bulunduğu, tefecilik faaliyeti yürüten şahıs ile irtibatlı olduğu, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik suçlarından şüpheli olarak adli olay kaydının bulunduğu, 2017 yılında Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunduğu ortaya çıktı.

Ankara Emniyeti'nden açıklama

ANKARA EMNİYET'İNDEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada "19.08.2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

BEYAZ TOROS OLAYI NEDİR?

BEYAZ TOROS OLAYI NEDİR?
1990'lı yıllar Doğu ve Güneydoğu'da JİTEM ve faili meçhullerle özdeşleşen 'beyaz Toros'lar ile anılır. Hiç polise benzemeyen kişilerin, "Polisiz, bizimle Emniyet'e kadar gelmeniz gerekiyor" diyerek beyaz Toros'lara bindirdiği insanlardan bir daha haber alınamadığı hadiseler, faili meçhuller listesine eklendi. Terörle mücadele için kurulan JİTEM, eylemleriyle terörle mücadeleye ciddi zarar verdi.

Bu araçlar bazen sadece korkutma amacıyla sokaklara park edilerek, "gözümüz üzerinizde" mesajı vermek için kullanılmıştır.

Başkan Erdoğan tarihte yeni bir sayfa açıldı diyerek duyurdu: Yakında çok farklı bir Türkiye olacak | Cumhur İtttifakı ve DEM ile süreci pişireceğizBaşkan Erdoğan tarihte yeni bir sayfa açıldı diyerek duyurdu: Yakında çok farklı bir Türkiye olacak | Cumhur İtttifakı ve DEM ile süreci pişireceğiz

BAŞKAN ERDOĞAN 'YANLIŞ UYGULAMA' DEMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda yaptığı konuşmasında "1984'teki ilk eyleminden sonra terör Türkiye'de her geçen gün tırmandı. O günden sonra nice hükümetler geldi. Hepsi de 'terörün kökünü kazıyacağız' dedi. Faili meçhuller, Beyaz Toroslar, yakılan köyler, bir gecede göçe zorlanan aileler yanlış uygulamalardan biriydi. Terörü bitirmek yerine büyüttü" demişti.

