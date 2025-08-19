Terörsüz Türkiye komisyon toplantısı öncesinde TBMM önünde 'Beyaz Toros'lu provokasyon! Ankara Emniyeti'nden açıklama | Kimliği belli oldu

Fidan'ın 2006 yılında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Murat Tutal'ın cenaze töreninde topluluğu provoke etmeye çalıştığı, 2007 yılında Ahmet Cinali liderliğindeki organize suç örgütü yapılanması içerisinde bulunduğu, tefecilik faaliyeti yürüten şahıs ile irtibatlı olduğu, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik suçlarından şüpheli olarak adli olay kaydının bulunduğu, 2017 yılında Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunduğu ortaya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan açıklamada " 19.08.2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

ANKARA EMNİYET'İNDEN AÇIKLAMA Konuyla ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi.

BEYAZ TOROS OLAYI NEDİR?

1990'lı yıllar Doğu ve Güneydoğu'da JİTEM ve faili meçhullerle özdeşleşen 'beyaz Toros'lar ile anılır. Hiç polise benzemeyen kişilerin, "Polisiz, bizimle Emniyet'e kadar gelmeniz gerekiyor" diyerek beyaz Toros'lara bindirdiği insanlardan bir daha haber alınamadığı hadiseler, faili meçhuller listesine eklendi. Terörle mücadele için kurulan JİTEM, eylemleriyle terörle mücadeleye ciddi zarar verdi.

Bu araçlar bazen sadece korkutma amacıyla sokaklara park edilerek, "gözümüz üzerinizde" mesajı vermek için kullanılmıştır.