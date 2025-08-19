Terörsüz Türkiye komisyon toplantısı öncesinde TBMM önünde 'Beyaz Toros'lu provokasyon! Ankara Emniyeti'nden açıklama

Yapılan açıklamada " 19.08.2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Takvim Foto Arşiv

BEYAZ TOROS OLAYI NEDİR?

Beyaz Toroslar, devletin karanlık operasyonlarında, özellikle JİTEM (Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele) gibi gizli yapılar tarafından kullanılmıştır. Bu araçlar, halk arasında "ölüm arabası" olarak da anılmış ve korku sembolü haline gelmiştir. Beyaz Torosların tercih edilmesinin resmi bir açıklaması olmamakla birlikte, devletin işlediği suçları gizlemek için beyaz rengin seçildiği düşünülmektedir.

Bu araçlar bazen sadece korkutma amacıyla sokaklara park edilerek, "gözümüz üzerinizde" mesajı vermek için kullanılmıştır. Beyaz Toroslar, Türkiye'nin karanlık 1990'larındaki devlet destekli faili meçhul olayların simgesi olarak hafızalarda kalmıştır ve bu dönemde yaşanan insan hakları ihlalleri ve kayıplar toplumsal hafızada önemli bir yer tutmaktadır.

Beyaz Toros ifadesi, 1990'larda Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda devlet destekli gizli operasyonlarda kullanılan, insanları zorla alıp kaybettikleri iddia edilen beyaz renkli Renault Toros araçları simgeler ve bu araçlar "ölüm arabası" olarak anılmıştır.