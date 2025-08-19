Terörsüz Türkiye komisyon toplantısı öncesinde TBMM önünde 'Beyaz Toros'lu provokasyon! Ankara Emniyeti'nden açıklama
Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan komisyonun bugün gerçekleştirilecek 4. Toplantısı öncesinde TBMM önünde ‘Beyaz Toros’lu bir provokasyon gerçekleştirildi. Kimliği henüz açıklanmayan bir şahıs Meclis önüne getirdiği Beyaz Toros’u ateşe verdi. Olayla ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama geldi. Peki Beyaz Toros’un anlamı ne? Başkan Erdoğan Beyaz Toros hakkında ne dedi? İşte detaylar...
Bu kapsamda atılan tarihi adımlar, PKK'nın silah bırakması ve fesih kararından sonra gözler TBMM'de. Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan komisyon bugün 4. kez toplanacak. Saat 14:00'da başlaması beklenen komisyonda bugün şehit yakınları, gaziler, Diyarbakır anneleri ve Cumartesi anneleri dinlenecek.
TBMM önünde Beyaz Toros provokasyonu (Ekran görüntüsü)
TBMM'DE BEYAZ TOROS PROVOKASYONU
Türkiye'nin gözü kulağı Ankara'daki bu toplantı ve sonrasında yapılacak açıklamaya kilitlenmişken komisyon toplantısı öncesinde tehlikeli bir provokasyon yaşandı.
TBMM önünde Beyaz Toros provokasyonu (Ekran görüntüsü)
TBMM'nin önünde, 90'lı yıllarda 'faili meçhul' olaylarının simgesi olarak bilinen 'beyaz toros' protestosu gerçekleştirildi.
TBMM'nin Çankaya kapısına yakın bir noktada yaşanan olayda Toros marka beyaz araç ateşe verilirken olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyeti'nden açıklama (X)
ANKARA EMNİYET'İNDEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi.
Yapılan açıklamada "19.08.2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Takvim Foto Arşiv
BEYAZ TOROS OLAYI NEDİR? Beyaz Toroslar, devletin karanlık operasyonlarında, özellikle JİTEM (Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele) gibi gizli yapılar tarafından kullanılmıştır. Bu araçlar, halk arasında "ölüm arabası" olarak da anılmış ve korku sembolü haline gelmiştir. Beyaz Torosların tercih edilmesinin resmi bir açıklaması olmamakla birlikte, devletin işlediği suçları gizlemek için beyaz rengin seçildiği düşünülmektedir.
Bu araçlar bazen sadece korkutma amacıyla sokaklara park edilerek, "gözümüz üzerinizde" mesajı vermek için kullanılmıştır. Beyaz Toroslar, Türkiye'nin karanlık 1990'larındaki devlet destekli faili meçhul olayların simgesi olarak hafızalarda kalmıştır ve bu dönemde yaşanan insan hakları ihlalleri ve kayıplar toplumsal hafızada önemli bir yer tutmaktadır.
Beyaz Toros ifadesi, 1990'larda Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda devlet destekli gizli operasyonlarda kullanılan, insanları zorla alıp kaybettikleri iddia edilen beyaz renkli Renault Toros araçları simgeler ve bu araçlar "ölüm arabası" olarak anılmıştır.
BAŞKAN ERDOĞAN 'YANLIŞ UYGULAMA' DEMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda yaptığı konuşmasında "1984'teki ilk eyleminden sonra terör Türkiye'de her geçen gün tırmandı. O günden sonra nice hükümetler geldi. Hepsi de 'terörün kökünü kazıyacağız' dedi. Faili meçhuller, Beyaz Toroslar, yakılan köyler, bir gecede göçe zorlanan aileler yanlış uygulamalardan biriydi. Terörü bitirmek yerine büyüttü" demişti.