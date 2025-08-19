Leyla yürümek için destek bekliyor

Antalya Kepez'de annesiyle yaşayan Leyla Kubulan'a (36), küçük yaşlarda serebral palsi teşhisi konuldu. Kısa süre sonra yürüme yetisini kaybetti. O günden bu yana eve hapsoldu. Yaşıtlarıyla vakit geçirememeye başladı. 2. kattaki evlerinden desteksiz inemediği için tüm hayatı evde geçirmeye başladı. Obsesif kompulsif bozukluklar meydana geldi. Gününün 5-6 saatini banyoda ellerini yıkayarak geçirmeye başladı. Kadının hastalığı nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren aileye, 5-6 bin lira su faturası gelmeye başladı.



HERKES GİBİ YÜRÜMEK İSTİYORUM

Leyla Kubulan, annesi kendisini taşırken bacaklarına vurarak gözyaşı döküyor. Herkes evden çıkınca caddeye bakan penceresinden araçları ve insanları izleyerek günlerini geçiriyor. Leyla, yarım kalan fizik tedavisi için destek bekliyor. Leyla Kubulan, "Herkes gibi ben de eğlenmek, yürümek istiyorum" dedi

DESTEK BEKLİYOR

Yürüyebilmek için destek bekleyen Leyla'nın sokağı izlediği pencere dünyası oldu.