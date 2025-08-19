PODCAST CANLI YAYIN

Leyla yürümek için destek bekliyor

Antalya’da evde hapsolan Leyla Kubulan, yürüyemediği için zor günler geçiriyor. Fizik tedavi için yardım talep ediyor.

Giriş Tarihi:
Leyla yürümek için destek bekliyor

Antalya Kepez'de annesiyle yaşayan Leyla Kubulan'a (36), küçük yaşlarda serebral palsi teşhisi konuldu. Kısa süre sonra yürüme yetisini kaybetti. O günden bu yana eve hapsoldu. Yaşıtlarıyla vakit geçirememeye başladı. 2. kattaki evlerinden desteksiz inemediği için tüm hayatı evde geçirmeye başladı. Obsesif kompulsif bozukluklar meydana geldi. Gününün 5-6 saatini banyoda ellerini yıkayarak geçirmeye başladı. Kadının hastalığı nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren aileye, 5-6 bin lira su faturası gelmeye başladı.

HERKES GİBİ YÜRÜMEK İSTİYORUM
Leyla Kubulan, annesi kendisini taşırken bacaklarına vurarak gözyaşı döküyor. Herkes evden çıkınca caddeye bakan penceresinden araçları ve insanları izleyerek günlerini geçiriyor. Leyla, yarım kalan fizik tedavisi için destek bekliyor. Leyla Kubulan, "Herkes gibi ben de eğlenmek, yürümek istiyorum" dedi

DESTEK BEKLİYOR
Yürüyebilmek için destek bekleyen Leyla'nın sokağı izlediği pencere dünyası oldu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'nin planı tutmadı! İmar mafyasının Aydın'daki 6 milyarlık rant foyası ortaya çıktı
Trump Beyaz Saray'da Zelenskiy ile bir araya geldi: "Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak"
Memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi! Bakanlık sosyal medyadan duyurdu
Toplu sözleşme artış farkı için 4 ayrı oran!
Özlem Çerçioğlu'nun yokluğunda CHP'den Aydın'a taşımalı miting! Çevre illerden otobüslerle takviye
Oval Ofis'te dikkat çeken Ukrayna haritası | Trump'tan ve Zelenskiy'e mesaj! Toprak takası mı konuştular?
CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu! İnan Güney tutuklandı | İfadesi ortaya çıktı
Avustralya'dan Google'a 36 milyon dolarlık rekabet cezası!
Bakan Tunç'tan "Hakan Çakır" ve "Ahmet Minguzzi" açıklaması: Bir daha yaşanmaması için adımlarımızı kararlılıkla atacağız
Arabuluculara bildirdi | Hamas Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifini kabul etti
Taylan 1.3 milyon Euro iken alınmadı! 6 milyon Euroya patladı
CHP'lilerin Samsun'daki delege kavgasında 2 şüpheli tutuklandı! Darbedilen partili yoğun bakımda
YPG'yi 'harekat' paniği sardı! Aylardır "özerklik" isteyen İlham Ahmed hem çark etti hem de aslını inkar etti: "Biz PKK'lı değiliz"
Başkan Erdoğan NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı: "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı"
Emekliye yüzde 11.16 zam! Merkez Bankası'ndan ocak zammı için yeni tahmin geldi TAKVİM hesapladı! SSK, BAĞKUR'lular...
Suriye'de YPG/SDG'ye harekat hazırlığı! Hedef Rakka ve Deyrizor... Abdi ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı
CHP'li Tanju Özcan kumarhane köşelerine düştü! Pişkin savunma... "Oyun oynamışımdır ama bu kez değil"
Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Transfere onay çıktı
Terörsüz Türkiye sürecinde söz ailelerde! Anneler dinlenecek
İBB soruşturmasında kiralık katil planı! Gözaltına alınan avukat Cem Duman'a Fatih Keleş'in talimatını getiren avukat kim?