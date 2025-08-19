PODCAST CANLI YAYIN

CHP’li belediyeler vatandaşa zulüm çektirmeye devam ediyor. İzmir’de toplanmayan çöpler ve zorunlu su kesintileri vatandaşı canından bezdirdi. Mikrop yuvası olarak adlandırılan ilçeler yaşanmaz hale geldi.  Ankara'dan İzmir'e misafir olarak geldiğini belirten Cüneyt Alan konuyla ilgili, "Çöp kokusu 5'inci kata kadar çıkıyor. İzmir'e yerleşmek istiyordum ancak gelip gördüm. Buraya mikrop kapmaya mı yerleşeceğiz? 55 yaşındayım hiç böyle bir şey görmedim" diyerek isyan etti.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yine çöp sorunu ile gündeme geldi. Belediye işçileri tarafından toplanmayan çöpler cadde ve sokaklarda yığıldı. Sıcak havanın da etkisiyle kötü kokunun yanı sıra sinek ve böcekleri de artırdı. Vatandaş ise duruma "Yaklaşık 3 aydır çöp sorunu var. Çöpler alınmıyor, alınsa dahi hepsi alınmıyor. Hayvanlar çöpleri parçalıyor. Kötü koku, çöp suları, kötü görüntü yayılıyor. Bu durumdan çok şikayetçiyiz" sözleriyle tepki gösterdi. İlçede günlerdir bu sorunun sürdüğünü belirten vatandaşlar, çöplerin zamanında toplanması gerektiğini dile getirdi.

İzmir’in çöp sorununa devam ediyor!

BİR DE SU ÇİLESİ

Tüm ilçeleri çöp dağları sarmışken belediye aynı zamanda kuraklık ve artan su tüketimi nedeniyle yönetemedikleri su problemi nedeniyle başlayan zorunlu kesintileri uzatma kararı aldı. Karara göre, birinci bölge olarak belirlenen Bayraklı, Gültepe, Gaziemir, Konak ve çevresinde 21 ve 26 Ağustos'ta, ikinci bölge olan Karşıyaka, Çiğli ve çevresinde 22 ve 27 Ağustos'ta, üçüncü bölge olan Buca, Karabağlar, Örnekköy ve çevresinde 18, 23 ve 28 Ağustos'ta, dördüncü bölge olan Bornova, Bayraklı, Çamdibi, Altındağ, Pınarbaşı ve çevresinde 19, 24 ve 29 Ağustos'ta, beşinci bölge olan Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Hatay, Alsancak, Karabağlar ve çevresinde 20, 25 ve 30 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

"KOKU 5'İNCİ KATA KADAR ÇIKIYOR"

Ankara'dan İzmir'e misafir olarak gelen vatandaşlardan Cüneyt Alan, "Cuma günü geldim, o günden beri burası çöp dolu. Mahallenin tümünü dolaştım her tarafta çöpler birikmiş durumda. İnsanlar çöpleri evlerine mi bitirecek? Mecbur kaldıkları için konteyner da dolu olunca çevresine atmak zorunda kalıyorlar. Çöp kokusu 5'inci kata kadar çıkıyor. İzmir'e yerleşmek istiyordum ancak gelip gördüm. Buraya mikrop kapmaya mı yerleşeceğiz? 55 yaşındayım hiç böyle bir şey görmedim. Daha da kötüsü bölgede gıda işletmeleri var. Bu işletmeler denetleniyor ama dışarıdaki pisliklerden herkes hasta olmak üzere" ifadelerini kullandı.

"ARTIK BIKTIK"

Vatandaşlardan diş hekimi asistanı Zerrin İlter (36) ise "Tam kliniğimizin önünde kaç gündür çöp kokusu var. Bu durum artık bıktırdı. Kaç gündür çöpler toplanmıyor. Çöp arabası geliyor, bazı çöpleri topluyor, bazılarını bırakıyor. Bir an önce çare bulmasını istiyoruz. Her yönden tehlikeli, fazla söze gerek yok, rezillik" dedi.

