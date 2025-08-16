Yeni katılımlar olacak mı? 56 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

PODCAST CANLI YAYIN

31 Mart seçimlerinden bu yana AK Parti’ye katılımlar hız kesmiyor. Son olarak aralarında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da bulunduğu 9 isim AK Parti'ye katıldı. Bu katılımlarla birlikte toplamda 56 belediye başkanı AK Parti saflarına geçmiş oldu. Peki yeni katılımlar olacak mı, kulislerde neler konuşuluyor?

14 Ağustos'ta 24'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan AK Parti, yeni katılımlarla gücünü artırdı.

Aralarında CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu 9 belediye başkanı, farklı partilerden ayrılarak AK Parti'ye geçti.

31 MART'TAN BU YANA YOĞUN KATILIM
Böylece 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana AK Parti'ye katılan belediye başkanı sayısı 56'ya yükseldi.

HANGİ PARTİDEN KAÇ BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİYE GEÇTİ
Yeniden Refah Partisi'nden 24, bağımsızlardan 14, CHP'den 7, İYİ Parti'den 7, Saadet Partisi'nden 1, DEM Parti'den 1 ve DEVA Partisi'nden 1 olmak üzere toplam 56 belediye başkanı AK Parti saflarına geçti.

HER BÖLGEDEN KATILIM VAR
Katılımlar yalnızca belli bölgelerle sınırlı kalmadı. Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elazığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak'tan birçok belediye başkanı tercihini AK Parti'den yana kullandı.

YENİ GEÇİŞLER KAPIDA
AK Parti'ye yönelik geçişlerin devam edeceği belirtiliyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, önümüzdeki günlerde yeni katılımların da olacağını aktardı.

Yeşiltaş, "Transferler geçişler devam edecek. Hem iktidar hem muhalefet kulislerinde bu geçilşlerin devam edeceği yönünde bilgiler var. Özellikle CHP'li isimler başta olmak üzere bazı il ve ilçe belediye başkanlarının partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçebileceği ifade ediliyor." dedi.

