Yeni katılımlar olacak mı? 56 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

14 Ağustos'ta 24'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan AK Parti, yeni katılımlarla gücünü artırdı.
Aralarında CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu 9 belediye başkanı, farklı partilerden ayrılarak AK Parti'ye geçti.
31 MART'TAN BU YANA YOĞUN KATILIM
Böylece 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana AK Parti'ye katılan belediye başkanı sayısı 56'ya yükseldi.
HANGİ PARTİDEN KAÇ BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİYE GEÇTİ
Yeniden Refah Partisi'nden 24, bağımsızlardan 14, CHP'den 7, İYİ Parti'den 7, Saadet Partisi'nden 1, DEM Parti'den 1 ve DEVA Partisi'nden 1 olmak üzere toplam 56 belediye başkanı AK Parti saflarına geçti.
HER BÖLGEDEN KATILIM VAR
Katılımlar yalnızca belli bölgelerle sınırlı kalmadı. Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elazığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak'tan birçok belediye başkanı tercihini AK Parti'den yana kullandı.