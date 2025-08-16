Yeni katılımlar olacak mı? 56 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

YENİ GEÇİŞLER KAPIDA

AK Parti'ye yönelik geçişlerin devam edeceği belirtiliyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, önümüzdeki günlerde yeni katılımların da olacağını aktardı.

Yeşiltaş, "Transferler geçişler devam edecek. Hem iktidar hem muhalefet kulislerinde bu geçilşlerin devam edeceği yönünde bilgiler var. Özellikle CHP'li isimler başta olmak üzere bazı il ve ilçe belediye başkanlarının partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçebileceği ifade ediliyor." dedi.