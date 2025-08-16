PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li İBB'de ihale ve rüşvet dalgasında yeni dalga! İnan Güney ve 43 şüphelinin ifade işlemleri başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 44 şüphelinin emniyette ifade işlemleri başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu 44 zanlının ifadeleri alınmaya başlandı. Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dün, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 35'inin, daha önce tutuklanan Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya AŞ, Kültür AŞ ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı öne sürülmüş, 9 şüphelinin de Ongun'un kontrolünde çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve Bağdatlı ile irtibatlarının tespit edildiği bildirilmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şu şekilde:

"Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat."

