Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılma kararının perde arkası! Rant baskısı istifayı getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu’nun istifa kararının perde arkasında “genel merkezin rant odaklı talepleri” olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Çerçioğlu ile CHP yönetimi arasındaki gerilimin uzun süredir devam ettiği öğrenildi.

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun istifa kararının ardında genel merkez ve teşkilatın rant talepleri olduğu ortaya çıktı. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Çerçioğlu, istifa nedeni olarak, "yaşanan anti-demokratik uygulamalar, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri"ni gösterdi. Çerçioğlu, "Yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık" diyerek istifanın arka planına dair ipuçları verdi.

RANT TALEPLERİNE GEÇİT VERMEDİ

Kulislere göre Çerçioğlu'nun açıklamasında ifade ettiği "yasadışı talepler" istifanın nedeni oldu. Sabah'ta yer alan habere göre, kulislere yansıyan iddiada Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve milletvekili Bülent Tezcan, Çerçioğlu'dan imarla ilgili "rantsal talepleri" yerine getirmesini istedi. Bu taleplere kapıları kapayan Çerçioğlu bu fondaş medya tarafından karalanmaya çalışıldı. Çerçioğlu'na yakınlığı ile bilinen Nazilli İlçe Başkanı Naim Atmaca'nın genel merkez tarafından görevden alındığı, Çerçioğlu'nun bu adımı durduramadığı, bunun üzerine Atmaca'nın belediyeye bağlı bir şirkete yönetim kurulu üyesi olarak atandığı, böylelikle genel merkez ile Çerçioğlu arasındaki krizin daha da derinleştiği belirtildi.

YAKIN İSİMLER GÖREVDEN ALINDI

Genel merkezin Aydın üzerindeki tahakküm kurma gayreti, Nazilli'deki kadın kolları seçiminde de kendini belli etti. İlçedeki seçimde Çerçioğlu'nun desteklediği adayın karşısında, milletvekili Süleyman Bülbül ve ekibi destekli Nilgün Aktaş çıkarıldı. Aktaş'ın seçimi kazanması üzerine genel merkez ile Çerçioğlu'nun arası biraz daha açıldı. Çerçioğlu'nun bu tutumu üzerine CHP medyası "kendisinin baskıcı ve tek merkezci bir yapı istediğine" yönelik yorumlara yer vermeye başladı.

GERİLİM GÖZLE GÖRÜLÜR HALE GELMİŞTİ

Geçtiğimiz şubat ayında düzenlenen deve güreşi festivali de şaşırtıcı gelişmelere sahne oldu. CHP milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz'un Çerçioğlu ile yan yana gelmemek için adeta mücadele etmesi dikkatlerden kaçmadı. CHP'nin 10 Temmuz'da gerçekleştirilen ve 412 belediye başkanının katıldığı toplantıda Özgür Özel ön sıradaki tüm belediye başkanları ile tokalaşmış, Özlem Çerçioğlu'nun elini ise kasıtlı olarak havada bırakmıştı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

BAŞKANLAR DA İSTİFA ETTİ

Çerçioğlu ile birlikte Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da istifa etti. Yine çok sayıda CHP'li Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi de peş peşe istifasını sundu. İstifa edenlerin arasında Başkanvekili Polat Bora Mersin'in yanı sıra Cevat Olgun, İsmail Bölük, Gülsüm Tekeoğlu, Samet Tosun ve Hilal Nur Akbaş Tetik de yer alıyor. İstifalar sonrası Büyükşehir Belediye Meclisi'nde üye dağılım sayı da değişti. 56 üyesi bulunan belediye meclisinde istifalar sonrası çoğunluğun CHP'de mi kalacağı yoksa Cumhur İttifakı'na mı geçeceği ise belirsizliğini koruyor.

