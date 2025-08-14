PODCAST CANLI YAYIN

Osmaniye’de orman yangınına giden arazöz devrildi: 1 orman işçisi hayatını kaybetti

Hasanbeyli ilçesi Karayiğit Köyü Hovacan deresi mevkiinde çıkan orman yangınına müdahaleye giden arazöz kaza yaptı. Kanlıgeçit Orman İşletme Şefliği ekibinden 20 yaşındaki Adem Nazım Demirel olay yerinde yaşamını yitirdi, 5 orman işçisi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi:
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesine bağlı Karayiğit Köyü Hovacan deresi mevkiinde önceki gün orman yanğını çıktı. Yeşil savaşçılar, yangına müdahale etmek için Kanlıgeçit Orman İşletme şefliğindeki görevliler arazözle yola çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu arazöz devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçtaki orman işçilerinden Adem Nazım Demirel'in (20) kaza yerinde öldüğünü belirledi. Yaralanan sürücü Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Kürşat İren, Suat Metin ve Ali Tekerek, hastaneye sevk edildi.

