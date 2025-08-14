PODCAST CANLI YAYIN

8 günlük Elif Derya’ya SMA Tip-1 gen tedavisi için zamana karşı yardım kampanyası

Doğumundan kısa süre sonra SMA Tip-1 tanısı konan Elif Derya’nın sağlığı için özel gen tedavisi gerekiyor. Ailesi, yüksek maliyet nedeniyle Şanlıurfa Valiliği onaylı yardım kampanyası başlattı.

3 Şubat 2025'te dünyaya gelen Elif Derya, doğumundan sadece 8 gün sonra yapılan tarama testleri sonucunda SMA Tip-1 tanısı aldı. Bu hastalık, bebeklerin kaslarının güçsüzleşip zayıflamasına ve yaşamsal fonksiyonların tehlikeye girmesine neden olan ciddi bir kas hastalığı olarak biliniyor.

Ailesi, Elif Derya'nın hastalığının ilerlemesini yavaşlatan tedaviyi düzenli şekilde sürdürüyor ancak kalıcı bir çözüm için özel bir gen tedavisine ihtiyaçları var. Bu tedavi, hastalığın kökenine müdahale ederek Elif Derya'nın sağlıklı bir yaşam sürmesine imkan tanıyor.

Ancak tedavinin maliyeti oldukça yüksek olduğu için aile, Şanlıurfa Valiliği onaylı yardım kampanyası başlattı. Aile, "Zamanla yarışıyoruz. Tedavi ne kadar erken başlanırsa kasların kaybı o kadar önlenebilir." dedi.

