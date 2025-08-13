Rezan Epözdemir'e ''rüşvet'' suçundan tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım", "Siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, "Rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklandı.

Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi

TUTUKLANDI

TUTUKLAMA TALEBİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021/2561 soruşturma dosyasında rüşvet ve menfaat temini iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada, Rezan Epözdemir hakkında tutuklama kararı verdi. Soruşturma kapsamında, Zekeriye Yurtçak ve Ahmet Mesut Yurtçak'ın tahliye ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması işlemlerinde rüşvete aracılık ettiği öne sürülen Epözdemir'in, soruşturmayı yürüten ve meslekten ihraç edilen savcı Cengiz Çallı ile bağlantısı olduğu tespit edildi.

Atalay Demirbaş'ın tanıklığı ve telefon kayıtları ile desteklenen iddialarda, 150 bin dolar rüşvet karşılığında tahliye ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması teklif edildiği, ayrıca şüpheli ve Çallı arasında çeşitli tarihlerde yapılan görüşmelerde para transferlerinin gerçekleştiği ortaya çıktı. Dosyada ele geçirilen yüksek meblağlı bonolar ve dijital deliller, iddiaların somut delillerle desteklendiğine işaret ediyor. Soruşturma kapsamında, şüphelinin Çallı ile olan ilişkisi, tatil ve yemek masraflarının Epözdemir tarafından karşılanması gibi detaylar da ortaya çıktı. Şüphelinin savunmaları, hayatın olağan akışına aykırı bulundu ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildi. Ayrıca, yargı içindeki diğer şahıslarla bağlantılarına dair kapsamlı araştırmalar sürüyor.

Başsavcılık, güçlü deliller ve tanık beyanları doğrultusunda, serbest kalması halinde tanıklara baskı yapma ihtimalini göz önünde bulundurarak, Epözdemir'in tutuklanmasına karar verdi.