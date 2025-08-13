Son Dakika
TÜİK açıkladı! Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 85 milyon 824 bini geçti
PODCAST CANLI YAYIN

Osmaniye'de yangından acı haber! Orman işçisi şehit oldu

Osmaniye'deki orman yangınından acı bir haber geldi. Hasanbeyli ilçesinde alevlere müdahaleye giden orman işçileri kaza yaptı. Kazada bir işçi şehit oldu, bir işçi yaralandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Osmaniye'de yangından acı haber! Orman işçisi şehit oldu

Osmaniye'de arazözün devrilmesi sonucu 1 orman işçisi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırları içinde orman yangını ihbarına giden arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada arazözde bulunan işçi Adem Nazım Demirel (23) hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı taziye mesajı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen arazöz kazasında orman işçimiz Adem Nazım Demirel şehit olmuştur. Araçta bulunan orman işçilerimiz Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden orman kahramanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Suriye'de iki ayak bağı: İsrail ve Fransa | Haseke'de "özerklik" denemesi | Ankara-Şam hattında "YPG'ye müdahale" hazırlığı
Orman yangınlarıyla mücadele! Hangi illerde kontrol altında? İzmir'deki yangın kontrol altında | 3 şüpheli gözltında
Türk Telekom
Trump'tan Putin ile Alaska görüşmesi öncesi Zelenskiy hamlesi! Önce onunla görüşecek
Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: 1 şüpheli daha gözaltında
Suriye'den bakanlar Ankara'ya geliyor! Masada YPG'ye müdahale mi var?
"Plan" değişti: Acil durumlara karşı "park" hamlesi | Yer altına acil durum altyapısı | 150 konut detayı
Meteoroloji'den 11 ile sarı kod: 48 saatlik fırtına alarmı verildi! İstanbul, İzmir, Balıkesir... Hızı 60-80 km/saati bulacak
Fenerbahçe'nin Feyenoord zaferini spor yazarları değerlendirdi! "Konsantrasyon"
Ankaralılar ücretli halı saha uygulamasına tepki gösterdi! "Halkın ortak malı rant kapısına çevrilemez”
SSK ve Bağ-Kur’dan evlenme ödeneği: Ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaşlık çeyiz desteği
Ankara'da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan ile ticaret hedefini açıkladı: Hedef 5 milyar dolar
Rezan Epözdemir'in olmadığı masa yok! İş insanının oğlundan dikkat çeken iddia | "2 milyarlık malımıza çöktü"
Balıkesir'deki depremde tutuklama: Binanın sahibi hakkında karar verildi!
Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer Müge Anlı ile Güven Bana'ya damga vurdu
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir rüşvet operasyonu daha! 195 milyonluk çark... Kuyumcular ve döviz büroları üzerinden akladılar
CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesine yeni operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı
Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk altı ay için yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde 6 zam teklifi
Rezan Epözdemir'in HTS kayıtları inceleniyor! Galatasaray Adası'ndan Ankara'ya CHP-CIA-MOSSAD'ın 6 günlük ihanet mesaisi: Osman Kavala detayı
Fenerbahçe'den kaleye sürpriz transfer! Görüşmeler başladı