2025 yılı için İŞKUR tarafından açılan TYP temizlik personeli alım başvuruları sonucunda adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Kastamonu, Giresun, Sinop ve diğer illerde yapılacak alımların kura sonuçları, hem asil hem de yedek listeler, İŞKUR’un resmi sitesinden görüntülenebiliyor. Peki TYP temizlik personeli başvuru sonuçları açıklandı mı ve nasıl sorgulanır?

IŞKUR TYP KURA SONUÇLARI 2025 || İŞKUR TYP temizlik personeli başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

İŞKUR'un 2025 TYP temizlik personeli alımları için başvuru sonuçları açıklandı. Kastamonu, Giresun, Sinop gibi şehirlerdeki alımlar için asil ve yedek aday listeleri İŞKUR üzerinden kontrol edilebiliyor. İşte TYP temizlik personeli başvuru sonuçlarını sorgulamak için izlenecek adımlar...

AAAA

İŞKUR TYP TEMİZLİK PERSONELİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi şeklinde yayımlanıyor. Adaylar, sonuçlara e-Devlet üzerinden veya ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden erişim sağlayabiliyor. Detaylı bilgi için Alo 170 hattı da kullanılabiliyor.

AAAA

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü TYP ( Toplum Yararına Program) Katılımcıları 08.08.2025 Tarihli Kura Sonuç Listesi yayımlandı. Sonuçlara aşağıdaki bağlantıdan erişim sağlayabilirsiniz.

SONUÇLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AAAA

Kastamonu'da 600 Personel Alımı

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İŞKUR aracılığıyla yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 600 temizlik personeli alınacağı duyuruldu. Başvurular 1-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapıldı. Kura çekimi ise 12 Ağustos Salı günü saat 09:00'da gerçekleştirildi. Şu an için asil ve yedek listeler yayımlanmadı.

AAAA

Giresun'da 370 Kişilik Alım

Giresun'da başvurular 7-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından alındı. Merkez ve Alucra, Şebinkarahisar, Çamoluk, Bulancak, Piraziz, Çanakçı, Görele, Eynesil, Espiye, Yağlıdere, Dereli, Keşap, Tirebolu, Doğankent ve Güce ilçelerinde toplam 370 personel istihdam edilecek. Kura tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylı bilgiye Alo 170 hattından ulaşmak mümkün.

AAAA

TYP Başvurularında Dikkat Edilmesi Gerekenler

TYP kapsamında temizlik görevlisi alımları illere ve ilçelere göre yürütülüyor. Adayların başvurularını, ilgili İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği tarihler doğrultusunda tamamlaması gerekiyor.

