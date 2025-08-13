IŞKUR TYP KURA SONUÇLARI 2025 || İŞKUR TYP temizlik personeli başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

AA Kastamonu'da 600 Personel Alımı Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İŞKUR aracılığıyla yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 600 temizlik personeli alınacağı duyuruldu. Başvurular 1-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapıldı. Kura çekimi ise 12 Ağustos Salı günü saat 09:00'da gerçekleştirildi. Şu an için asil ve yedek listeler yayımlanmadı.

AA Giresun'da 370 Kişilik Alım Giresun'da başvurular 7-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından alındı. Merkez ve Alucra, Şebinkarahisar, Çamoluk, Bulancak, Piraziz, Çanakçı, Görele, Eynesil, Espiye, Yağlıdere, Dereli, Keşap, Tirebolu, Doğankent ve Güce ilçelerinde toplam 370 personel istihdam edilecek. Kura tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylı bilgiye Alo 170 hattından ulaşmak mümkün.