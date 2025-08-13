IŞKUR TYP KURA SONUÇLARI 2025 || İŞKUR TYP temizlik personeli başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

İŞKUR'un 2025 TYP temizlik personeli alımları için başvuru sonuçları açıklandı. Kastamonu, Giresun, Sinop gibi şehirlerdeki alımlar için asil ve yedek aday listeleri İŞKUR üzerinden kontrol edilebiliyor. İşte TYP temizlik personeli başvuru sonuçlarını sorgulamak için izlenecek adımlar...
İŞKUR TYP TEMİZLİK PERSONELİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi şeklinde yayımlanıyor. Adaylar, sonuçlara e-Devlet üzerinden veya ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden erişim sağlayabiliyor. Detaylı bilgi için Alo 170 hattı da kullanılabiliyor.
Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü TYP ( Toplum Yararına Program) Katılımcıları 08.08.2025 Tarihli Kura Sonuç Listesi yayımlandı. Sonuçlara aşağıdaki bağlantıdan erişim sağlayabilirsiniz.