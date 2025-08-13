Avukat Rezan Epözdemir'e casusluk ve FETÖ yardımı soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, "FETÖ/PDY'ye yardım" ve "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Rüşvet soruşturmasında ofisinde 150 bin dolar bulunan Epözdemir'in farklı kişiler adına banka hesapları açtırdığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında eski bir savcının katibi de gözaltına alındı.Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
İKİ AYRI SUÇTAN ADLİ KONTROL TALEBİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Başsavcılıkça, Epözdemir hakkında "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda İstanbul Adliyesi'ne götürülen Epözdemir'in savcılık sorgusu tamamlandı.
Epözdemir, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ile "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından hakkında "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Epözdemir'in hakimlik işlemlerinin birazdan başlaması bekleniyor.
Bu arada, Epözdemir'in, "rüşvete aracılık etmek" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklanması talep edilmişti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, avukat Rezan Epözdemir hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Özdemir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Polis ekipleri eşliğinde sağlık kontrolüne götürülen Özdemir'in daha sonra İstanbul Adliyesi'nde cumhuriyet savcılığınca ifadesinin alınması bekleniyor.