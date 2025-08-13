Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! Rüşvet, casusluk FETÖ'ye yardım suçu

OFİSİNDE 150 BİN DOLAR Soruşturmanın rüşvet ayağında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Avukat Rezan Epözdemir 'in ofisinde yapılan aramalarda 150 bin dolar ve çok sayıda senet ele geçirildi.

Cengiz Çallı (Takvim.com.tr)



HESAP AÇTIRDIĞI İSİMLER LİSTEDE



Epözdemir'in farklı bankalarda birçok kişi adına hesap açtırdığı ve bu hesapları aktif kullandığı ortaya çıktı.



Bankalarda hesap açan kişilerin de yeni gözaltı listesinde olduğu belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Avukat Rezan Epözdemir, başsavcılıkça, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.

Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü.

Yine dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin dolar rüşvet alındığının doğrulandığı vurgulanmıştı.