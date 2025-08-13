PODCAST CANLI YAYIN

Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! Rüşvet, casusluk FETÖ'ye yardım suçu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! Rüşvet, casusluk FETÖ'ye yardım suçu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'rüşvet', silahlı terör örgütü 'FETÖ/PDY'ye yardım', 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı.

Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi

İKİ AYRI SUÇTAN ADLİ KONTROL TALEBİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Başsavcılıkça, Epözdemir hakkında "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor.

Rezan Epözdemir'e tutuklama talebi (Takvim.com.tr)Rezan Epözdemir'e tutuklama talebi (Takvim.com.tr)

Bu kapsamda İstanbul Adliyesi'ne götürülen Epözdemir'in savcılık sorgusu tamamlandı.

Epözdemir, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ile "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından hakkında "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Epözdemir'in hakimlik işlemlerinin birazdan başlaması bekleniyor.

Bu arada, Epözdemir'in, "rüşvete aracılık etmek" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklanması talep edilmişti.

Rezan Epözdemir'e tutuklama talebi (Takvim.com.tr)Rezan Epözdemir'e tutuklama talebi (Takvim.com.tr)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, avukat Rezan Epözdemir hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Özdemir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis ekipleri eşliğinde sağlık kontrolüne götürülen Özdemir'in daha sonra İstanbul Adliyesi'nde cumhuriyet savcılığınca ifadesinin alınması bekleniyor.

Gözaltı sayısı artıyor (Takvim.com.tr)Gözaltı sayısı artıyor (Takvim.com.tr)

OFİSİNDE 150 BİN DOLAR

Soruşturmanın rüşvet ayağında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde yapılan aramalarda 150 bin dolar ve çok sayıda senet ele geçirildi.

Rezan Epözdemir (Takvim.com.tr)Rezan Epözdemir (Takvim.com.tr)

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Epözdemir davasında soruşturmayı derinleştiren savcılık yeni gözaltı kararları verdi.

SAVCININ KATİBİ GÖZALTINDA

"Rüşvet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, tanık Atalay Demirbaş'ın iddialarında adı geçen eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı'nın eski katibinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli, polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Cengiz Çallı (Takvim.com.tr)Cengiz Çallı (Takvim.com.tr)


HESAP AÇTIRDIĞI İSİMLER LİSTEDE

Epözdemir'in farklı bankalarda birçok kişi adına hesap açtırdığı ve bu hesapları aktif kullandığı ortaya çıktı.

Bankalarda hesap açan kişilerin de yeni gözaltı listesinde olduğu belirlendi.

Rezan Epözdemir ve Çallıdan organize işler! 50 bin €luk Mercedes şantajı, 150 bin $lık tahliye rüşveti: TAKVİM ifade tutanağına ulaştıRezan Epözdemir ve Çallıdan organize işler! 50 bin €luk Mercedes şantajı, 150 bin $lık tahliye rüşveti: TAKVİM ifade tutanağına ulaştı

NE OLMUŞTU?
Avukat Rezan Epözdemir, başsavcılıkça, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.

Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü.

Yine dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin dolar rüşvet alındığının doğrulandığı vurgulanmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! Rüşvet, casusluk FETÖ'ye yardım suçu
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özel'e soruşturma! AK Parti'den peş peşe tepki
Takas İstanbul
Avukat Rezan Epözdemir'e casusluk ve FETÖ yardımı soruşturması
Başkan Erdoğan AK Gençlik kampında açıkladı: "Yarın partimize yeni isimler katılacak"
CHP lideri Özgür Özel’in "İBB Borsası" iddiaları desteksiz çıktı | Hukuk kurmaylarına kızgın: Beni rezil ettiniz
Türk Telekom
Aydın'da CHP depremi AK Parti rüzgarı! Özlem Çerçioğlu ile birlikte listede 3 isim daha var
Özgür Özel Silivri'de conta yaktı! Rezil dil sefil siyaset... Başkan Erdoğan'a "Lan" diye hakaret edip namusa dil uzattı!
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Başakşehir Viking ile 1-1 berabere kalarak Play-Off turuna katılmaya hak kazandı
Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor | Son durum ne?
Bakan Fidan'dan YPG'ye son uyarı: "Zamana oynamayı bırakın! Biz enayi değiliz kurnazlıklarınızı görüyoruz"
Başkan Erdoğan büyük coşkuyla karşılandı! Kıraç’tan Azer Bülbül’e… "Ben de deliler gibi aşığım size"
Başkan Erdoğan liderliğindeki YİK toplandı! Temel aile hedef Türkiye Yüzyılı: 10 yıllık plan masada
İzmir'de sokaklar yeniden çöplüğe döndü! Vatandaşlar CHP'li belediyelere isyan etti: "Fareler cirit atıyor"
Biri 81 yaşında biri 75! İrlanda eski cumhurbaşkanı ve Yeni Zelanda eski başbakanı Refah Kapısı’nda
Karaman Çocuk Evleri gerçeği! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı
İmamoğlu bu kez de Washington ve Londra’ya ağlıyor! Bloomberg’e konuştu: “Adaylığım engellenirse…”
Trump'tan Putin ile Alaska görüşmesi öncesi Zelenskiy hamlesi! Önce onunla görüşecek | Trump Rus ekonomisini çökertecek iddiası
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan kuruluşunda o sözü söylemişti... | Millete hizmet vesayetle mücadele her seçime damga!