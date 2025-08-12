PODCAST CANLI YAYIN

Ankara’da siber dolandırıcılığa uğrayan kadın 628 bin TL kaybetti, bankaya dava açtı

Ankara’da yaşayan kamu çalışanı Selda K., uyuduğu sırada cep telefonuna uzaktan erişim sağlanarak 628 bin TL dolandırıldı. Mobil bankacılıktan hesabı boşaltılan ve adına kredi çekilen kadın, neye uğradığını şaşırdı.

Ankara'da yok artık dedirten bir olay yaşandı! Ankara'da yaşayan kamu çalışanı Selda K. (38), akıllara durgunluk veren bir siber dolandırıcılık olayının kurbanı oldu. 28 Ocak'ta uyuduğu sırada kimliği belirsiz kişilerce cep telefonuna uzaktan erişim sağlanan Selda K., sabah uyandığında hesabındaki paraların transfer edildiğini ve adına iki farklı kredi çekildiğini öğrendi. Toplamda 628 bin 500 TL dolandırılan kadın, hem suç duyurusunda bulundu hem de icra takibi başlatan bankaya dava açtı.

MAAŞA HACİZ GELDİ

Sabah uyandığında telefonunun kilitlendiğini gören Selda K., bir telefoncuya giderek cihazını açtırdı. Şok edici gerçekle burada karşılaştı. Mobil bankacılık uygulaması üzerinden kendi hesaplarındaki paraların Muhammet B. ve Engin K. isimli kişilerin hesaplarına transfer edildiğini gördü. Ayrıca adına çekilen iki kredi de aynı hesaplara gönderilmişti. Selda K., bankaya karşı hukuk mücadelesi başlattı.

Yaşadığı süreci anlatan Selda K., "Hacklenen bir telefon söz konusu. Bankaların mevduat hesaplarımızı sonuna kadar koruması lazım. Beni hiçbir şekilde aramayıp sadece 'Siz kendi şifrenizle mobil bankacılığa girmişsiniz' diyerek anında kredi kullandırıyorlar. Maaşıma dörtte bir oranında haciz uyguladılar. Ödeyebileceğim bir rakam değil." dedi.

Selda K., "Dolandırıcılar tarafından dolandırıldım, şimdi de banka tarafından mağdur ediliyorum" ifadelerini kullandı.

