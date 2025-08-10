Terörsüz Türkiye yolunda yeni evre! Mahmur ve Sincar lağvedilecek: PKK elebaşlarına Avrupa ve Afrika formülü

Mahmur ve Sincar boşaltılacak

ELEBAŞLARI İÇİN FARKLI FORMÜLLER MASADA

Suça karışmayan PKK'lılar ile ilgili topluma kazandırma önlemleri devreye girecek. Ancak örgütün lider kadrosundaki 30-40 civarındaki önde gelen isim ile Kandil'de bulunan farklı kademedeki 300 civarındaki sözde yöneticinin Türkiye'ye dönmeleri yasaklanacak. Bu kişiler bir süre bölgede (Irak-Suriye) kalacak ama buralarda kalıcı olarak bulunmaları söz konusu olmayacak. Örgütün önemli yöneticileri silahları bırakma sürecinde Irak'ta kaldıktan sonra, nihai aşamada her birine Avrupa ülkelerine veya Türkiye'nin iyi ilişkisi olan bazı Afrika ülkelerine gitmeleri önerilecek.

ABD'DEN TÜRKİYE'NİN TUTUMUNA DESTEK

İsrail'in etkisiyle örgütün Suriye ayağı henüz verdiği sözleri yerine getirmiş ve Suriye ordusuna katılmış değil. Devletin zirvesinde SDG'nin yaklaşık 60 bin kişilik silahlı grubun ezici çoğunluğunu Arap aşiretleri ile Hıristiyan azınlıkların oluşturduğu, SDG bünyesindeki 4-5 bin kişilik silahlı YPG'li grubun ise Suriye ordusuna katılmaktan başka çaresinin olmadığı değerlendirmesi yapılıyor. ABD yönetimi ise bu noktada Türkiye'nin tutumunu destekliyor. YPG'nin daha çok Haseke ve Kamışlı gibi birkaç merkezde, ABD askeri üs bölgeleri çevresinde etkin olduğuna dikkat çekiliyor. ABD'nin desteğini çekmesi ve bölgedeki askeri üslerini tasfiye etmeye başlamasıyla birlikte YPG'nin, oyalama taktiğinin sonuçsuz kalacağı vurgulanıyor.