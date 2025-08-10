PODCAST CANLI YAYIN

Terörsüz Türkiye yolunda yeni evre! Mahmur ve Sincar lağvedilecek: PKK elebaşlarına Avrupa ve Afrika formülü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin ortak girişimiyle, 40 yılı aşkın süren terör sorunu sona erme noktasına geldi. Teröristbaşı Öcalan’ın çağrısı sonrası PKK, Süleymaniye’de silahlarını yakarak geri çekildi. TBMM’de kurulan Milli Beraberlik Komisyonu, barış ve güvenlik için kritik adımlar atmaya hazırlanıyor. Öte yandan süreçte yeni bir evreye geçildi. Mahmur Kampı ve Sincar'ın boşaltılması bekleniyor. Terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin Afrika veya Avrupa'ya gönderilmesine dair formülller masada.

Terörsüz Türkiye mottosu ışığında PKK terör örgütünün silah bırakma süreci tam gaz devam ediyor.

Süreç kapsamında birçok yeni adım gündemde. İşte bunlardan bazıları; Mahmur Kampı ve Sincar'ın boşaltılması, silah bırakan unsurlara yönelik yasal alt yapının hazırlanması, terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin Afrika veya Avrupa'ya gönderilmesi.

KOMİSYON ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

TBMM'de oluşturulan Milli Beraberlik Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına hız kesmeden start verdi. Terörsüz bölge ideali kapsamında yeni adımlar atılması hedefleniyor.

TBMM KomisyonuTBMM Komisyonu

BIRAKILAN SİLAHLAR KAYIT ALTINDA

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden kamuoyunu manipüle etmeye yönelik farklı açıklamalar gelse de silah bırakma süreci devam ediyor. Teröristlerin belirlenen yerlere bıraktığı silahların kayıtları tutulmaya başlandı.

Suriye ve Irak gibi ülkeler PKK'nın silah bırakmasını desteklediği için sürecin İspanya ve İrlanda başta olmak üzere dünyadaki örneklere göre daha çabuk ilerleyip tamamlanması bekleniyor.

Silah bırakma sürecinin hızlanması bekleniyorSilah bırakma sürecinin hızlanması bekleniyor

TÜM KAMPLAR LAĞVEDİLECEK

Önümüzdeki süreçte Mahmur Kampı ve Sincar'a yönelik gelişmeler olacak ve buralar boşaltılacak. Kamplarda yaşayan aileler ile onların arasına karışan silahlı gruplar ayrıştırılacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan aileler isterlerse ülkeye dönebilecek. Terör örgütünün kontrolündeki diğer kamplar ise sürecin sorunda tamamen lağvedilmiş olacak.

Mahmur ve Sincar boşaltılacakMahmur ve Sincar boşaltılacak

ELEBAŞLARI İÇİN FARKLI FORMÜLLER MASADA

Suça karışmayan PKK'lılar ile ilgili topluma kazandırma önlemleri devreye girecek. Ancak örgütün lider kadrosundaki 30-40 civarındaki önde gelen isim ile Kandil'de bulunan farklı kademedeki 300 civarındaki sözde yöneticinin Türkiye'ye dönmeleri yasaklanacak. Bu kişiler bir süre bölgede (Irak-Suriye) kalacak ama buralarda kalıcı olarak bulunmaları söz konusu olmayacak. Örgütün önemli yöneticileri silahları bırakma sürecinde Irak'ta kaldıktan sonra, nihai aşamada her birine Avrupa ülkelerine veya Türkiye'nin iyi ilişkisi olan bazı Afrika ülkelerine gitmeleri önerilecek.

ABD'DEN TÜRKİYE'NİN TUTUMUNA DESTEK

İsrail'in etkisiyle örgütün Suriye ayağı henüz verdiği sözleri yerine getirmiş ve Suriye ordusuna katılmış değil. Devletin zirvesinde SDG'nin yaklaşık 60 bin kişilik silahlı grubun ezici çoğunluğunu Arap aşiretleri ile Hıristiyan azınlıkların oluşturduğu, SDG bünyesindeki 4-5 bin kişilik silahlı YPG'li grubun ise Suriye ordusuna katılmaktan başka çaresinin olmadığı değerlendirmesi yapılıyor. ABD yönetimi ise bu noktada Türkiye'nin tutumunu destekliyor. YPG'nin daha çok Haseke ve Kamışlı gibi birkaç merkezde, ABD askeri üs bölgeleri çevresinde etkin olduğuna dikkat çekiliyor. ABD'nin desteğini çekmesi ve bölgedeki askeri üslerini tasfiye etmeye başlamasıyla birlikte YPG'nin, oyalama taktiğinin sonuçsuz kalacağı vurgulanıyor.

Süreçte yeni aşamaya geçilecekSüreçte yeni aşamaya geçilecek

BELLİ GRUPLAR TOPLUMA KAZANDIRILACAK

TBMM'de hazırlanacak çerçeve yasa taslağının, silahtan arındırılmış grupların topluma kazandırılması ve rehabilitasyon hükümlerini içermesi bekleniyor. Böylece örgütün silahsızlandırma aşaması ile eş zamanlı olarak bu süreç de devam edecek. Yasal düzenleme sonrasında suça bulaşmayanların Türkiye'ye dönme evresi başlayacak.

TAHLİYE İÇİN YASA BEKLENİYOR

Yasal düzenlemeler çıkana kadar silah bırakan PKK'lılar Irak'ta bekleyecek. Şu anda Türkiye içinde 100-200, Irak'ta ise 2 bin 200 civarında terörist bulunduğu tahmin ediliyor. Cezaevlerinde bunan PKK'lı sayısı ise yaklaşık 5 bin. Bunlardan 100 kadarı hasta veya yaşlı. Cezaevinde şartlı salıverme süresi gelmiş ancak henüz buradan çıkamamış olanlar var. Yasa ile birlikte bu durumda olanların tahliyesi de netleşecek.


