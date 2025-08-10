Terörsüz Türkiye yolunda yeni evre! Mahmur ve Sincar lağvedilecek: PKK elebaşlarına Avrupa ve Afrika formülü

Terörsüz Türkiye mottosu ışığında PKK terör örgütünün silah bırakma süreci tam gaz devam ediyor.
Süreç kapsamında birçok yeni adım gündemde. İşte bunlardan bazıları; Mahmur Kampı ve Sincar'ın boşaltılması, silah bırakan unsurlara yönelik yasal alt yapının hazırlanması, terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin Afrika veya Avrupa'ya gönderilmesi.
KOMİSYON ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
TBMM'de oluşturulan Milli Beraberlik Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına hız kesmeden start verdi. Terörsüz bölge ideali kapsamında yeni adımlar atılması hedefleniyor.
BIRAKILAN SİLAHLAR KAYIT ALTINDA
Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden kamuoyunu manipüle etmeye yönelik farklı açıklamalar gelse de silah bırakma süreci devam ediyor. Teröristlerin belirlenen yerlere bıraktığı silahların kayıtları tutulmaya başlandı.
Suriye ve Irak gibi ülkeler PKK'nın silah bırakmasını desteklediği için sürecin İspanya ve İrlanda başta olmak üzere dünyadaki örneklere göre daha çabuk ilerleyip tamamlanması bekleniyor.
TÜM KAMPLAR LAĞVEDİLECEK
Önümüzdeki süreçte Mahmur Kampı ve Sincar'a yönelik gelişmeler olacak ve buralar boşaltılacak. Kamplarda yaşayan aileler ile onların arasına karışan silahlı gruplar ayrıştırılacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan aileler isterlerse ülkeye dönebilecek. Terör örgütünün kontrolündeki diğer kamplar ise sürecin sorunda tamamen lağvedilmiş olacak.