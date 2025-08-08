PODCAST CANLI YAYIN

Kanlı plan onaylandı! İsrail'de kabine Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etmeye yönelik planı İsrail kabinesi tarafından onaylandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kanlı plan onaylandı! İsrail'de kabine Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Güvenlik Kabinesinin Başbakan'ın Gazze kentinin işgal edilmesi yönündeki kanlı planını onayladığı bildirildi.

Kanlı plan onaylandı! İsrail'de kabine Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi (takvim fotoğraf arşivi)Kanlı plan onaylandı! İsrail'de kabine Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi (takvim fotoğraf arşivi)

Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "Gazze kentinin" tamamını işgal altına almak için hazırlık yapıyor. ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre de bir İsrailli yetkili, ordunun hazırlandığı saldırının yalnızca Gazze kentini kapsayacağını, mülteci kamplarına veya diğer bölgelere uzanmayacağını belirtti.

SİVİLLERİ YERLERİNDEN EDECEKLER

Yetkiliye göre hedef, 7 Ekim'e kadar Gazze kentindeki tüm sivilleri zorla yerinden sürerek orta kesimlerdeki mülteci kamplarına ve çevre bölgelere yönlendirmek. Ardından, kentte kalan Hamas mensuplarına karşı hem kara saldırısı yürütülecek hem de kent tam anlamıyla kuşatma altına alınacak.

Kanlı plan onaylandı! İsrail'de kabine Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi (takvim fotoğraf arşivi)Kanlı plan onaylandı! İsrail'de kabine Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi (takvim fotoğraf arşivi)

"NİYETİMİZ İŞGALDİR"

Yine Yediot Aharonot'a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, "Niyetimiz Gazze'yi işgal etmektir ancak resmi belgelerde ve açıklamalarda hukuki nedenlerle 'kontrol' ifadesini kullanıyoruz." dedi. Gazeteye göre bu tercih, uluslararası hukuka göre işgal edilen bölgelerde sivillere karşı doğrudan sorumlulukların doğmasından kaçınmak amacıyla yapıldı.

Tel Aviv’de Gazze kavgası! Küçük Bibi körükledi Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Zamir birbirine girdiTel Aviv’de Gazze kavgası! Küçük Bibi körükledi Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Zamir birbirine girdi
Tel Aviv’de Gazze kavgası! Küçük Bibi körükledi Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Zamir birbirine girdi

Gazze Şeridi'nin tamamının işgalinin görüşüldüğü İsrail Güvenlik Kabinesi, dün akşam saatlerinde toplantı düzenlemişti. Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

Kanlı plan onaylandı! İsrail'de kabine Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi (takvim fotoğraf arşivi)Kanlı plan onaylandı! İsrail'de kabine Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi (takvim fotoğraf arşivi)

Açıklamada, Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürüldü.

Bu şartlar şöyle sıralandı:

- Hamas'ın silahsızlandırılması

- 20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi

- Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi

- İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmesi

- Hamas ve Filistin yönetimi alternatif ve sivil bir yönetimin kurulması

İsrail basını Netanyahunun kanlı Gazze planını açıkladı: 1 milyona yakın Filistinli güneye sürülecekİsrail basını Netanyahunun kanlı Gazze planını açıkladı: 1 milyona yakın Filistinli güneye sürülecek
İsrail basını Netanyahu'nun kanlı Gazze planını açıkladı: 1 milyona yakın Filistinli güneye sürülecek

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kanlı plan onaylandı! İsrail'de kabine Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi
Soğuk cüzdan sıcak skandal! Kripto baronu İçer'in kara para ağı | 600 milyon dolar soğuk cüzdanla mı kaçırıldı?
Borsa İstanbul
Erken emekli olmanın yolu toplu ödemeden geçiyor
Türkiye ile Senegal arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan'dan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
MİT'ten FETÖ mahrem imamı Hakan Kahraman'a operasyon: Kaçmaya çalışırken Manisa'da yakalandı!
Dublin'de Tammy Abraham şov! St. Patrick's Athletic FC - Beşiktaş: 1-4 | MAÇ SONUCU
CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve "Terörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı
Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşmenin ardından Bakan Fidan açıkladı: Suriye'yi desteklemeye devam edeceğiz
Başkan Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Kars'ta şehit annesine ulaştı | "Bir daha annelerin gözyaşları akmasın"
Yalanın hesabı sorulacak | YÖK'ten 400 akademisyen iftirasına suç duyurusu
Sahte e-imza ve diploma çetesi olayında 11 büyük yalan ve gerçekler! Her taşın altında "Onlar" var: CHP ve fondaşlarının iftira mesaisi
Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Kaptan hakkında adli kontrol
Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transferde flaş hamle
Elektronik imza sahtekarlığında soruşturma USOM'a gelen ihbarla başladı!
Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok
Kremlin duyurdu: Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek | İki adres: Antalya ve Dubai
İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?
Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis'e geliyor | DEM'den "İmralı" önerisi
Tarık Akan’ın bilinmeyen mesleği! Yeşilçam'ın yakışıklı jönü meğer ilk parasını o işten kazanmış...