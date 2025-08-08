Eski sevgilisi travması oldu

Isparta'da yaşayan Alara Özdemir (25), 2023 yılının ekim ayında tanıştığı eski sevgilisi M.E.K. tarafından uzun süre sistematik tehdit, hakaret ve şiddete maruz kaldığını belirterek hayatının kabusa döndüğünü iddia etti. Alara Özdemir, maruz kaldığı tehdit ve şiddet olayının ardından hastanedeki tedavisinin hemen sonrasında, aynı gün savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Genç kız, avukatına 40 bin TL ödeme yaptığını, tüm delilleri, tehdit mesajları, adli tıp raporu ve telefon kayıtlarını avukatına teslim ettiğini belirtti. Ancak dosya şikayet süresi aşıldı gerekçesiyle takipsizlik karararı verildi. Özdemir, avukatını savcılığa ve Baroya şikayet etti. Alara Özdemir, "Babam dışında herkesten korkuyorum" dedi



Sevgilisi tarafından darp edilen Alara Özdemir, "Yanımda bir erkek belirdiğinde titriyorum" şeklinde konuştu