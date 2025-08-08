CHP'li ABB'den 180 milyonluk adrese teslim ihale! Ücretsiz halısahalar ücretli olacak

2019'dan bu yana 24 milyar TL'lik taşınmaz satan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), şimdi de 180 milyon TL'lik kiralama ihalesiyle eleştirilerin merkezine oturdu! Mansur Yavaş yönetimindeki ABB, bu kez büfeden halı sahaya, kafeden depoya kadar uzanan 25 ayrı taşınmazı, "adrese teslim" şartlarla ihaleye açtı. 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan ihale kapsamında, kiralama süresi bazı taşınmazlar için 10 yıla kadar uzanırken, yıllık kira bedeli tek bir yer için 82,5 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Ancak asıl dikkat çeken detay, ihaleye katılım şartlarında gizli.



İHALE ŞARTI: KÜÇÜK ESNAFA KAPI DUVAR



Şartnamede yer alan maddelere göre, ihaleye katılmak isteyenlerin "şehrin muhtelif yerlerinde en az 100 adet işletmeyi 5 yıl boyunca kiralamış olması" gerekiyor. Bunun yanında, 10 yıllık faaliyet geçmişi ve kamu kurumlarından alınmış referans belgeleri de zorunlu tutulmuş. Bu kriterler, küçük esnaf ve yeni işletmecilerin ihaleye erişimini neredeyse tamamen engelliyor. İhale sürecinin yalnızca belirli kişi ya da şirketlere "adrese teslim" şekilde planlandığı yönündeki eleştiriler ise giderek artıyor.

