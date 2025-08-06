Sahte diploma soruşturmasında yeni detaylar! Ünlü doktor Volkan Uçak'ın ifadesi ortaya çıktı

SAHTE DİPLOMA KAYDI 1 YIL ÖNCE YAPILMIŞ Soruşturma kapsamında yapılan incelemede Ege Üniversitesi yöneticisi adına oluşturulan elektronik imza ile sistemlere yetkisiz erişim sağlandığı belirlendi. Bu yöntemle 15 Temmuz 2024'te klinik psikoloji yüksek lisans ve psikoloji lisans programından sahte diploma kaydı oluşturduğu tespit edildi.

Volkan Uçak (takvim foto arşiv)

KAYITLAR GÖRÜNMEYE BAŞLADI MESAJI



Uçak'ın cep telefonu mobil interneti ile e-devlet üzerinden diploma sorgulaması yaptığı anlaşıldı. Soruşturma kapsamında el konulan ve incelemesi yapılan cep telefonunda Uçak'ın anahtarcı Adnan ismi ile kayıtlı olan kişi ile görüşme yaptığı belirlendi. Ayrıca Uçak'ın cep telefonuna SBKEZ olarak kayıtlı olan kişiden sahte diploma belgesinin gönderildiği anlaşıldı. Ayrıca SBKEZ adlı kişi ile tezli yüksek lisansın sisteme kaydedilmesi, e-devlet sisteminde kaydın görünmeyi başlaması hususlarında çeşitli mesaj kayıtları tespit edildi.

MESAJLAR ELE VERDİ



Uçak'ın cep telefonunda anahtarcı Adnan ismi ile kayıtlı olan sanık Adnan Taşdemir'e diploma temin edilmesi ve ücret ödenmesi konusunda mesaj kayıtları bulundu. Ziya Hoca ismi ile kayıtlı olan sanık Ziya Kadiroğlu ile diploma temin edilmesi ve ücret ödenmesi konusunda mesaj kayıtları ele geçirildi.

250 BİN LİRAYA DOÇENTLİK



Uçak'ın cep telefonunda Türkiye İletişim Ofisi olarak kayıtlı kişi ile 250 bin lira karşılığında doçentlik verilmesi konusunda konuşmalar olduğu saptandı.