Sahte diploma soruşturmasında yeni detaylar! Ünlü doktor Volkan Uçak'ın ifadesi ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturması tamamlandı. Resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemine izinsiz erişim, kişisel verilerin hukuka aykırı elde edilmesi gibi suçlardan 5 ila 50 yıl arası hapis cezası istenen 65 sanığın yer aldığı iddianamedeki sanıklardan televizyon programlarına da çıkan ünlü doktor Volkan Uçak ile ilgili ayrıntılar dikkat çekti. Ege Üniversitesi Psikoloji bölümü lisans diploması ile Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diplomasının sahte olduğu belirlenen ünlü doktorun ifadesi de ortaya çıktı.
Adına kayıtlı Alfa Psikolojik Danışmanlık şirketi bulunan Abdullah Volkan Uçak için Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Işıl Gerekul Kırova adına bilgisi ve rızası dışında sahte kimlik kullanılmak suretiyle çıkartılan e-imza üzerinden yetkisiz erişim sağlanarak sahte diploma oluşturulduğu tespit edildi.
"ZAFER HOCA 80 BİN LİRA TALEP ETTİ"
Uçak ifadesinde, "Psikoloji Lisans ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı mezuniyet/diploma kaydı ile ilgili olarak yurt dışında okudum. Okuduğum üniversitenin denklik işlemlerinin Türkiye'de yapılıp yapılmadığı konusunda internette araştırmalar yaptım. Araştırmalar sırasında kendisini Zafer Hoca olarak tanıtan ve sonrasında ismini Ziya Kadiroğlu olarak öğrendiğim kişi Ege Üniversitesinde denklik işleminin yapılabileceği konusunda yönlendirme yaptı. 80 bin lira tutarında para talep etti" dedi.
Uçak, "Zafer hoca olarak bildiğim Ziya Kadiroğlu'na sadece lise diplomamı gönderdim. E-devlet üzerinden sorgulama yaptığımda mezun kaydını gördüm. Ancak bir müddet sonra Ziya Kadiroğlu'na ulaşamadım. Bu nedenle parayı göndermedim" dedi. Cep telefonunda SBKEZ olarak kayıtlı olan kişi ile aralarında gerçekleşen ve adına yasa dışı olarak çıkartılan mezun belgesini gönderildiği konuşma içeriklerini hatırlamadığını ifade eden Uçak, "Alfa Psikolojik danışmanlık isimli şirketinde psikolojik danışmanlık hizmeti vermediğini hipnoz, zihin kodlama gibi uygulamalar yaptığını anlattı.