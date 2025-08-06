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Kahvaltıya gitmeyince şüphelendiler! Cani koca dehşeti

Ömer Gökhan Alacı, eşi Didem ve oğlu Doruk’u boğarak hayattan kopardı. Ardından intihara kalkıştı. Katilin, olaydan sonra eşini telefonla arayanlara ‘uyuyorlar, hala uyanmadılar’ cevabı verdiği anlaşıldı

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Kahvaltıya gitmeyince şüphelendiler! Cani koca dehşeti

Tüyler ürperten olay, önceki gün Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Muhasebecilik yapan Ömer Gökhan Alacı (41), çağrı merkezinde çalışan eşi Didem Örs Alacı (38) ile 11 yaşındaki oğulları Doruk Kaan Alacı'yı boğarak öldürdü. Daha sonra da bıçakla kendini yaralayarak intihara kalkıştı. Aileden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine yaşadıkları eve itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri, anne ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. Ağır yaralı Ömer Gökhan Alacı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne ile oğlunun cansız bedenleri, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

NEDEN GECİKTİĞİNİ SORMAK İSTEDİLER
Didem'in aile yakınlarıyla kahvaltı planı yaptığı ancak kahvaltıya gitmemesi üzerine acı olayın ortaya çıktığı belirlendi. İddialara göre; Didem, aile yakınlarıyla sabah kahvaltıda bir araya gelmek için plan yaptı. Saatler ilerlemesine rağmen Didem'in kahvaltıya gelmemesinden endişelenen yakınları, Didem'i telefonla arayarak neden geciktiğini sormak istedi. Genç kadının telefonunu açan zanlı Ömer Alacı. 'Didem ve Doruk'un henüz uyanmadıklarını' söyleyerek, telefonu kapattı. Didem'den gün içinde haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine giden ekipler, aile katliamıyla karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kahvaltıya gitmeyince şüphelendiler! Cani koca dehşeti (Takvim.com.tr)Kahvaltıya gitmeyince şüphelendiler! Cani koca dehşeti (Takvim.com.tr)

Ömer Gökhan Alacı, oğlunu acımadan öldürdü.

Didem Örs Alacı ve oğlu Doruk Kaan Alacı'dan geriye mutlu fotoğrafları kaldı.

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