Sahte diploma skandalında yeni detaylar! 50 yılla yargılanacaklar | YÖK ve MEB’in daire başkanlarının e-imzalarını taklit etmişler

DAİRE BAŞKANI FARK ETTİ SAVCILIĞI BİLDİRDİ Skandalı fark eden isimlerden biri olan Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ahmet Mavi 'nin ifadesi ortaya çıktı. Mavi, geçtiğimiz yıl ağustos ayında yetkili olduğu Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde sıra dışı yetkilendirme ve bir takım işlemlerin yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanı Zafer Ayaz 'ı bilgilendirdi ve sistemin yazılım ve sunucu hizmetini sağlayan Proliz isimli firma ile iletişime geçildi.

Emre Gökdemir SAHTE MEZUNLAR TESPİT EDİLDİ Yapılan kontrollerde "TürkTrust" isimli elektronik imza şirketinin Adana ve Mersin ofislerinden " Ahmet Mavi" adına sahte kimlik kullanılmak suretiyle e-imza üretildiği ve bununla öğrenci bilgi sistemine (OBS) yetkisiz erişimde bulunularak öğrenci olmayan bazı kişilerin hukuk, mühendislik gibi bölümlerden mezun olarak gösterildiği saptandı. Mavi, söz konusu tespitleri savcılıkla paylaştı.

KRİTİK POZİSYONDAKİ İSİMLER ADINA E-İMZA ÜRETTİLER Sahte kimlik bilgilerinin kullanılarak elektronik imzaları kullanılan ve mağdur olan isimler tek tek tespit edildi. Bu isimler arasında devletin kritik noktalarındaki kamu çalışanları yer aldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Arif Arısoy, YÖK Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanı Sibel İrkey, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fazıl Aydemir, İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Kemal İlday, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Başkomiseri Samet Dede, Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ahmet Mavi 'nin de arasında bulunduğu 20 kamu kurumu personelinin e-imzalarının taklit edildiği ortaya çıkarıldı.

SİBER EKİPLER DERİNLEMESİNE İNCELEDİ Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, skandalın boyutlarının nereye uzandığını mercek altına aldı. İlgili kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalar neticesinde log kayıtları ve IP/PORT bilgileri üzerinde çalışmalara başlandı. Siber ekipler, "TürkTrust" firmasından alınan veriler üzerinde incelemelere halen devam ederken firmanın Adana, Hatay ve Mersin ofislerinden sahte kimlik ve GSM numarası üzerinden gerçek kişiler adına e-imza üretildiğini saptadı.

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POLİS MEMURU BİLE VAR



Siber ekipler ayrıca Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı adına sahte kimlik kullanmak suretiyle üretilen elektronik imza ile OBS sistemi üzerinden işlem yapılan kimlik bilgileri bulunan şahısların, yasal yollardan öğrenci /mezun olup olmadıklarını sorguladı. Tespitlere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Alper Kaan Ç., Adıyaman Besni Kaymakamlığı görevlisi Ahmet Y. gibi 8 farklı ismin üniversiteye yasal yollardan kayıt yaptıran öğrenci/mezun olmadıklarını saptadı.



SAHTE MÜHENDİS BARAJ PROJELERİNDE GÖREV ALMIŞ



Usulsüz olarak Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği bölümünden mezuniyeti oluşturulan ve YÖK sistemine eklendiği tespit edilen bir diğer isim ise Mehmet Baykara isimli Malamira İnşaat ve Sondaj isimli şirketin Yönetim Kurulu Başkanı'ydı. Baykara'nın yönetim kurulu başkanı olduğu şirketin Ilısu Barajı, Şırnak Barajı, Uludere Barajı gibi çeşitli projeleri üstlendiği ve tamamladığı ortaya çıktı.



SAHTE DİPLOMAYLA ÜNİVERSİTENİN GENEL SEKRETER VEKİLİ OLDU



Bir diğer usulsüz olarak üniversiteden mezun olan ve YÖK sistemine eklendiği tespit edilen isim ise Antalya Belek Üniversite'sinde Genel Sekreter Vekili olan Muhammet Kaya oldu. Kaya'nın ayrıca 2011 yılında 'resmi belgede sahtecilik', 2013 yılında ise 'dolandırıcılık' suçlarından arşiv kaydına rastlandı.



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KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN SPONSORU DA SAHTE DİPLOMACI ÇIKTI



Sabah'ta yer alan habere göre, Ege Üniversitesi'nden usulsüz olarak İnşaat Mühendisliği bölümünden mezuniyeti oluşturulmuş ve YÖK sistemlerine eklenen bir diğer isim ise Emre Gökdemir oldu. Gökdemir'in Ankara'da faaliyet gösteren Gökdemir İnşaat Mühendislik Mimarlık Müteahhitlik isimli şirketin sahibi olduğu ayrıca firmanın Keçiörengücü Spor Kulübü'ne isim sponsoru olduğu belirlendi.

