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Genç öğretmenin acı ölümü yasa boğdu

İstanbul’da trafik kazasında hayatını kaybeden İngilizce öğretmeni Muhammed Yorulmaz, Konya’da toprağa verildi. Ağustos ayında nişanlanmaya hazırlanan Yorulmaz’ın cenaze namazını, babası Mehmet Yorulmaz kıldırdı.

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Genç öğretmenin acı ölümü yasa boğdu

Yürek yakan olay, İstanbul'da yaşandı. İngilizce öğretmeni Muhammed Yorulmaz, önceki gün trafik kazası geçirdi. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Genç yaşta hayatını kaybeden Yorulmaz'ın, ağustos ayında nişanlanmaya hazırlandığı öğrenildi. Yorulmaz'ın vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Yorulmaz'ın cenaze namazı, Konya Selçuklu ilçesindeki Hocacihan Mahallesi'nde bulunan Tatbikat Camii'nde kılındı. Yorulmaz'ın cenaze namazını Efeler İlçe Müftüsü olan babası Mehmet Yorulmaz kıldırdı. Yorulmaz'ın cenazesi kılınan namazın ardından Hocacihan Mezarlığı'na dualar ve gözyaşları eşliğinde defnedildi. Cenazeye Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, ilçe müftüleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Baba Mehmet Yorulmaz, en ağır görevini yaptı... Evladını toprağa yolladı.

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