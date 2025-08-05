Edirne'de aile faciası! Cani koca eşini ve çocuğunu boğarak öldürdü

Tüyleri ürperten olay, Edirne'de yaşandı. Muhasebecilik yapan Ömer Gökhan Alacı ile çağrı merkezinde çalışan eşi Didem Örs Alacı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Ömer Gökhan Alacı önce eşini, ardından da oğulları Doruk Kaan'ı boğdu. Ömer Gökhan Alacı, daha sonra bıçakla intihara kalkıştı. Gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla içeri giren ekipler, anne ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. Ağır yaralanan Ömer Gökhan Alacı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla Gökhan Alacı ilgili çalışma başlattı.



Cani koca Gökhan Alacı, eşini ve çocuğunu boğarak öldürdü.