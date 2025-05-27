27 Mayıs İstanbul su kesintisi: Mahallemde sular ne zaman gelecek? İSKİ sorgulama ekranı

İstanbul'da yaşanacak su kesintileri, İSKİ tarafından planlı şekilde önceden duyurulmaya devam ediyor. Evlerinde ve iş yerlerinde işleyişin aksamasını istemeyen vatandaşlar ise kesintinin hangi semtlerde olacağını merak ediyor. İşte İSKİ sorgulama ekranı...
(İSKİ)
Mahallemde sular ne zaman gelecek?
Planlı kesinti takvimine göre hangi bölgede ne zaman suyun kesileceği ve tekrar verileceği bilgilerine aşağıdaki link üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz. Kesintilerden etkilenmemek için sorgulama yapmak önem arz ediyor.
İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
https://iski.istanbul/abone-hizmetleri/ariza-kesinti/