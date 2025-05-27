27 Mayıs İstanbul su kesintisi: Mahallemde sular ne zaman gelecek? İSKİ sorgulama ekranı

İstanbul'da yaşanacak su kesintileri, İSKİ tarafından planlı şekilde önceden duyurulmaya devam ediyor. Evlerinde ve iş yerlerinde işleyişin aksamasını istemeyen vatandaşlar ise kesintinin hangi semtlerde olacağını merak ediyor. İşte İSKİ sorgulama ekranı...