Yarın İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Bekleniyor! İşte 27 Mayıs 2025 Kapatılacak Yollar ve Alternatif Güzergahlar

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İstanbul Valiliği, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlamaları nedeniyle kentte bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu. Salı günü saat 15.00'ten itibaren sahil yolu ve Bağdat Caddesi çevresindeki güzergahlar araç trafiğine kapalı olacak.

Fotoğraflar: AA 🛑 HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK? Valilik açıklamasına göre, 27 Mayıs Salı günü saat 15.00'ten kutlama programının sona ereceği saate kadar şu yollar araç trafiğine kapalı olacak: -Büyükyalı Caddesi-Turgut Özal Bulvarı kesişimi ile Bostancı Meydan arası sahil yolu (Kadıköy istikameti) -Bağdat Caddesi'nin Bostancı Meydan ile Mustafa Mazhar Bey Sokak arasındaki bölümü -Bu caddeye çıkan tüm tali sokaklar Bu kapsamda özellikle sahil hattını ve Bağdat Caddesi çevresini kullanacak vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.