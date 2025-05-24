Türk sağlık modeli "DRFK Turkish International Day Surgery Center" ile Dubai’de

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde faaliyete başlayan DRFK Turkish International Day Surgery Center, aynı gün içinde tanı ve tedavi hizmeti sunan yapısıyla dikkat çekiyor. Türkiye'de geliştirilen hızlı teşhis ve tedavi protokolü, yeni açılan merkezle Körfez bölgesine taşındı.

DRFK'nin kurucusu Op. Dr. Fatih Kırar, açılışta yaptığı açıklamada, Türkiye'de uzun yıllardır uygulanan sağlık sistemlerinin artık Dubai'deki hastaların da hizmetinde olduğunu belirtti. Kırar, özellikle cerrahi müdahale gerektirmeyen yöntemlerle omurga sağlığı ve ağrı yönetimi gibi alanlarda hızlı sonuç alınabildiğini ifade etti.

Merkezde, ileri görüntüleme teknolojileri ve yapay zekâ destekli tanı sistemleri kullanılıyor. Ayrıca, 3D tarama teknolojisiyle implant ve saç ekimi gibi işlemlerin kişiye özel planlandığı belirtiliyor. Tedavi süreçlerinde kullanılan yüksek teknoloji cihazların, hasta deneyimini daha hızlı ve etkili hale getirdiği kaydedildi.

Çoğunluğu Türkiye'de uzun yıllar çalışmış uzman doktorlardan oluşan ekip, beyin cerrahisi, gastroenteroloji, kadın hastalıkları, ortopedi, kalp ve damar cerrahisi gibi çeşitli branşlarda hizmet veriyor.

Merkez, yalnızca Dubai'deki hastalara değil, bölgeye gelen medikal turistlere de hizmet vermeyi hedefliyor. Laboratuvar, görüntüleme birimi, ameliyathane ve eczane gibi birimlerin aynı çatı altında toplandığı yapı, sağlık turizmine yönelik entegre hizmet sunmayı amaçlıyor.

Açılış törenine Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan da katıldı. Türkiye'nin Dubai Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, merkezin iki ülke arasındaki sağlık iş birliğine katkı sağlayacağı ifade edildi.

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