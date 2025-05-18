SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Yarın hastaneler, eczaneler, poliklinikler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs sağlık ocağı açık mı?

Bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil kapsamındaki bu özel günde, sağlık hizmetlerinin işleyişi merak konusu oldu. Bayramda herhangi bir sağlık ihtiyacı doğduğunda vatandaşlar, eczanelerin ve aile sağlığı merkezlerinin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki 19 Mayıs’ta eczaneler hizmet verecek mi? Sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte 19 Mayıs resmi tatilinde sağlık kurumlarının çalışma durumu hakkında detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025 , 16:47 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 15:56
Yarın hastaneler, eczaneler, poliklinikler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs sağlık ocağı açık mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil kapsamındaki bu özel günde, sağlık hizmetlerinin işleyişi merak konusu oldu. Bayramda herhangi bir sağlık ihtiyacı doğduğunda vatandaşlar, eczanelerin ve aile sağlığı merkezlerinin açık olup olmadığını araştırıyor. İşte sağlık sektöründe güncel çalışma saatleri...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Nöbetçi Eczaneler Görev Başında Olacak

19 Mayıs'ta tüm eczaneler resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Ancak acil ilaç ihtiyacı olanlar için her il ve ilçede nöbetçi eczaneler açık kalacak. Bu eczaneler yalnızca acil durumlara müdahale edebilmek amacıyla hizmet verecek. Tatil bitiminde, 20 Mayıs Salı gününden itibaren tüm eczaneler rutin mesai düzenine geri dönecek. En yakın nöbetçi eczaneyi öğrenmek isteyen vatandaşlar Türkiye Eczacılar Birliği'nin resmi internet sitesinden veya e-Devlet üzerinden bilgi alabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aile Sağlığı Merkezleri ve Poliklinikler Hizmet Vermeyecek

19 Mayıs günü aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) ve hastanelerin poliklinik bölümleri kapalı olacak. Randevulu muayeneler gerçekleştirilmeyecek. Bu nedenle kontrol ya da muayene planı olan vatandaşların bir sonraki iş gününü beklemeleri gerekecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Acil Servisler 24 Saat Açık

Bayram günü sağlık hizmetlerinde bir aksama yaşanmaması için hastanelerin acil servisleri hem kamu hem özel kurumlarda 24 saat esasına göre açık kalacak. Acil bir sağlık problemi durumunda en yakın hastanenin acil bölümünden yardım alınabilecek.

19 Mayıs 2025 Metrobüs, Metro, Marmaray, otobüsler ücretsiz mi? 19 Mayısta toplu taşıma bedava mı?19 Mayıs 2025 Metrobüs, Metro, Marmaray, otobüsler ücretsiz mi? 19 Mayısta toplu taşıma bedava mı?
19 Mayıs 2025 Metrobüs, Metro, Marmaray, otobüsler ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta toplu taşıma bedava mı?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK’nın fesih kararı sonrası İmralı’ya ilk ziyaret! DEM’li Buldan teröristbaşı Öcalan’la görüşüyor
’Ekosistem’in kilit isimlerinden itirafçı Ertan Yıldız’a İmamoğlu kanadından tehdit! Soruşturma başlatıldı
Papa Leo Birleşik Kilise hayaliyle göreve başladı! İlk görüşme Zelenskiy ile ilk ziyaret İznik’e... Törene kimler katıldı?
İsrail’in Gazze saldırılarında Hamas’ın kilit isimlerinden Yahya Sinvar’ın kardeşi Zekerriya Sinvar öldürüldü!
Ali Koç dernek bastı! Münakaşa yaşadığı isim her şeyi anlattı: Başkanlığım biterse seninle özel olarak uğraşacağım tehdidi
24 ayar gram altın sahiplerine müjde! İslam Memiş 4500 TL olacağı tarihi açıkladı
İstanbul Dolmabahçe’deki barış zirvesinin perde arkası! Ukrayna-Rusya savaşında bundan sonra ne olacak? Türk diplomasisinin kritik önemi
Karadeniz’deki 75 milyar metreküplük gaz keşfi ile Türkiye merkez ülke olacak
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan flaş yanıt
Sahnede ne konuştular? Sagopa Kajmer’den Başkan Erdoğan’a teşekkür: Üç şarkımı dinledi, beni mutlu etti
Meteoroloji son dakika uyardı! İstanbul’a kavurucu sıcaklar geliyor! O bölge 40 dereceyi aşacak
Trafik magandaları için yeni kanun tasarısı! 180 bin TL para cezası ve trafikten men!
Galatasaray’dan Devler Ligi için 2 transfer birden!
İsrail’den Gazze’de kalıcı işgal planı! Gideon’un Savaş Arabaları katliamı... Kansız siyonistler bebekleri bile şehit etti
Memura farklı zam: En düşük maaş ne olacak? Kim ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan yeni keşfin müjdesini verdi! Göktepe-3’te 75 milyar metreküplük doğalgaz! | Temelinde Berat Albayrak’ın imzası var
Grand Kartal Otel yangınında flaş gelişme! Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı dava üstüne dava açtı
Aslan büyük oynuyor! Galatasaray’da Jadon Sancho heyecanı
Avrupa’nın en büyüğü! Başkan Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni açtı
Başkan Erdoğan’dan Arnavutluk dönüşü Terörsüz Türkiye mesajı: Prangaları kırmaya başladık | Silahların teslimi nasıl olacak? Özgür Özel’e Lozan ayarı