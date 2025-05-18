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19 Mayıs Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi borsa çalışıyor mu?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle birçok kurum resmi tatil kapsamında kapalı olacak. Peki Pazartesi Borsa İstanbul açık mı kapalı mı? Bu tarihte borsada alım-satım işlemi gerçekleştirilebilecek mi? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 15:56 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 15:57
19 Mayıs Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi borsa çalışıyor mu?

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19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle birçok kurum resmi tatil kapsamında kapalı olacak. Peki Pazartesi Borsa İstanbul açık mı kapalı mı? Bu tarihte borsada alım-satım işlemi gerçekleştirilebilecek mi? İşte merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

19 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, resmi tatil kapsamına girmektedir.

Bu noktada birçok kamu kurumu ve özel sektör kuruluşu o gün hizmet vermeyecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu kapsamda 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü Borsa İstanbul işlemlere kapalı olacak ve herhangi bir alım-satım gerçekleştirilemeyecek.

19 Mayıs nöbetçi noter açık mı?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul, 19 Mayıs resmi tatilin ardından 20 Mayıs 2025 Salı günü işlemlerine kaldığı yerden devam edecek.

Vatandaşlar işlemlerine 20 Mayıs itibarıyla devam edebilecekler.

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