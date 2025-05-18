19 Mayıs Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi borsa çalışıyor mu?

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19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle birçok kurum resmi tatil kapsamında kapalı olacak. Peki Pazartesi Borsa İstanbul açık mı kapalı mı? Bu tarihte borsada alım-satım işlemi gerçekleştirilebilecek mi? İşte merak edilenler...