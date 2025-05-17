Şura’da gündem ahlak krizi!

Bu yıl altıncısı düzenlenen Ahlak Şurası'na, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü (ASBÜ) ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Şura İcra Heyeti Başkanı Esra Kalyoncu Değerli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



ERDOĞAN'IN MESAJI

Şuraya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj göndererek katkı sundu. Erdoğan mesajında, "VI. Ahlâk Şûrası'nda, dünyamızın en önemli sorunlarından olan ahlâkî deformasyonun nedenleri üzerinde durarak, çözüm noktasında İslamî ilimleri çeşitli boyutlarıyla ele alıp, çözüme katkı sağlayacak görüşlerin ortaya konulacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.



MEHMET DOĞAN'A İTHAF

Şûra'nın açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli; "Bu anlamlı şûranın, ilim ve fikir insanı Mehmet Doğan'ın aziz hâtırasına ithafen düzenlenmesi, özel anlam katmaktadır. Ruhu şâd olsun" dedi.Gaziantep Valisi Kemal Çeber; "Din ahlaktır, ahlak da dindir. Bunlar olunca da, ahlakî temelli asayiş suçları ortadan kalkar" diye konuştu. BÜYÜK SORUMLULUK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Fatma Şahin de, "Bu şehrin belediye başkanı olmak büyük bir onur ve büyük bir sorumluluktur" diye konuştu.



AHLAK, TOPLUMLARIN GELECEĞİ

Ahlâkın sadece bireylerin hayatını değil, toplumların geleceğini de belirleyen temel bir değer olduğunu belirten HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, "Toplumun temel dinamiklerini oluşturan manevi değerimiz, millet ruhumuzun hazinesi olan bir konu başlığında, Ahlak çalıştayında bir aradayız" şeklinde konuştu.

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