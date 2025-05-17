Öğretmen il içi tayin sonuçları 2025: MEB il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı 'nın 2025 yılı öğretmen il içi yer değiştirme takvimini açıklamasının ardından başvurular tamamlandı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki MEB il içi tayin sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte o tarih!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı na ilişkin öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği takvimini kamuoyuyla paylaştı. Duyuru kapsamında başvurular, 12 Mayıs Pazartesi günü başladı ve 16 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar alındı. Başvuru sürecini tamamlayan öğretmenler, şimdi gözlerini atama gününe çevirdi.

(Kaynak: AA)

İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yılı öğretmen il içi tayin sürecinde başvurular 16 Mayıs itibarıyla sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından, atama işlemleri 20 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da atama sonuçlarının, ilgili il milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

Puan eşitliği durumunda ne olacak?

Atamalarda hizmet puanı esas alınacak. Ancak, başvuruda bulunan öğretmenlerin hizmet puanlarının eşit olması durumunda şu kriterler devreye girecek:

🔸Öncelik, öğretmenlikte hizmet süresi daha fazla olan kişilere verilecek.

🔸Sürelerin de eşit çıkması hâlinde, öğretmenliğe daha erken başlayan adaya öncelik tanınacak.

🔸Bu koşullarda da eşitlik bozulmazsa, atama işlemi bilgisayar kurası yoluyla belirlenecek.