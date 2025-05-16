Konya’da korkutan deprem!

"DEPREM olmaz!" denilen Konya'da dün deprem yaşandı. Merkez üssü Kulu İlçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem başta Ankara olmak üzere çevre illeri de salladı. Sarsıntı yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleşirken vatandaşlar kendilerini panik halinde sokağa attı.



Neyse ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Konya tamamen deprem arınmış bir bölge değil. Biraz daha büyüklerinin oluşturabilecek fay zonları burada mevcut. Bu depremle bir şehir efsanesi de çökmüş oldu.

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