30 milyon Sterlin’lik Bayesianın batma nedeni ortaya çıktı!

İtalya'nın Sicilya Adası'nda 19 Ağustos'ta inanılmaz bir kaza yaşandı. Kaptan James Cutfield'ın kullandığı "Bayesian" adlı 56 metrelik lüks yat, alabora olup battı. Aralarında milyarder Mike Lynch, kızı Hannah, Morgan Stanley İnternational Bankası'nın başkanı Jonathan Bloomer ve eşinin de bulunduğu 7 kişi ölürken çok yönlü soruşturma başlatıldı. 30 milyon Sterlin (1.6 milyar TL) olan yatın imalat hatasından battığı vurgulandı. Güvenlik açıklarının İtalyan üreticisi tarafından süper yatın denge bilgi kitabına yazılmadığı anlatıldı.

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